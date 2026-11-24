Con el aumento de las temperaturas y la cercanía del verano, es cada vez más frecuente observar mariposas revoloteando entre las flores, los árboles y las plantas del jardín.

Su aparición no es casualidad. Está relacionada con las condiciones ambientales, la disponibilidad de alimento y los ciclos reproductivos de estos insectos, que cumplen un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas.

Por qué aparecen más mariposas durante los días de calor

Las mariposas son animales ectotermos, lo que significa que dependen de la temperatura del ambiente para regular su temperatura corporal.

El calor moderado y la exposición a la luz solar favorecen su capacidad de vuelo, la búsqueda de alimento y la reproducción.

Además, durante la primavera y el verano se produce una mayor floración de numerosas especies vegetales, lo que incrementa la disponibilidad de néctar, una de las principales fuentes de alimento de muchas mariposas adultas.

Entre los factores que favorecen su aparición se destacan:

El aumento de las temperaturas.

La mayor cantidad de horas de luz solar.

La abundancia de flores y plantas.

Los ciclos reproductivos de cada especie.

Los desplazamientos migratorios de algunas mariposas.

Sin embargo, el calor extremo también puede resultar perjudicial y llevarlas a buscar refugio en lugares frescos y sombreados.

Qué significa que aparezcan muchas mariposas en el jardín

La presencia de mariposas puede ser una señal de que el espacio cuenta con condiciones favorables para la biodiversidad.

Estos insectos contribuyen a la polinización de numerosas especies vegetales y forman parte de la cadena alimentaria de otros animales.

En algunas ocasiones, su aparición en grandes cantidades también puede estar relacionada con la emergencia simultánea de ejemplares adultos o con desplazamientos estacionales.

Qué plantas atraen a las mariposas

Quienes quieran favorecer la presencia de estos insectos en sus jardines o balcones pueden incorporar plantas que produzcan flores ricas en néctar.

Entre las opciones se encuentran:

Lavanda.

Verbena.

Zinnias.

Cosmos.

Salvias.

Budleja.

También es recomendable incorporar plantas nativas de la región que sirvan de alimento a las orugas, evitar el uso indiscriminado de insecticidas y ofrecer pequeños espacios húmedos y sombreados.

De esta manera, el jardín puede convertirse en un refugio para las mariposas y otros insectos polinizadores durante los meses más cálidos del año.