Con la llegada de las altas temperaturas, elegir plantas capaces de soportar el calor es fundamental para mantener el jardín lleno de color. Entre las alternativas se encuentra la alstroemeria, una especie que sorprende por sus flores de apariencia exótica, similares a las de las orquídeas.

También conocida como lirio de los incas o astromelia, esta planta es originaria de América del Sur y se destaca por su valor ornamental y su capacidad de adaptación.

Sus flores presentan una amplia variedad de tonalidades, entre las que se encuentran el rosa, el amarillo, el blanco, el naranja y el violeta, con pequeñas manchas y líneas que le aportan un aspecto particular.

Alstroemeria: la planta que llena de color el jardín

La alstroemeria es una planta herbácea perenne que, con los cuidados adecuados, puede florecer desde la primavera hasta el otoño.

A diferencia de muchas orquídeas, puede cultivarse directamente en el jardín o en macetas, lo que permite incorporarla tanto en patios como en balcones y terrazas.

Entre sus principales características se destacan:

Su prolongado período de floración.

La variedad de colores de sus flores.

Su capacidad de adaptación a diferentes espacios.

Su tolerancia al calor moderado.

La duración de sus flores una vez cortadas.

Cómo cuidar la alstroemeria durante el verano

Aunque tolera las temperaturas cálidas, necesita ciertas condiciones para mantenerse saludable durante los días de calor intenso.

Luz: prefiere los espacios luminosos, con sol durante las primeras horas de la mañana y protección durante la tarde.

Riego: necesita mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcamientos.

Suelo: requiere una tierra fértil, rica en materia orgánica y con buen drenaje.

Temperatura: durante las olas de calor conviene proteger sus raíces con una cobertura vegetal que ayude a conservar la humedad.

Fertilización: durante la etapa de crecimiento y floración se puede utilizar un fertilizante adecuado para plantas ornamentales.

Dónde colocar la alstroemeria para que florezca

Esta especie resulta ideal para formar canteros, decorar los bordes de los jardines o crear composiciones florales en macetas.

En regiones con veranos secos y temperaturas elevadas, como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, es recomendable ubicarla en un sector de semisombra y evitar la exposición directa al sol del mediodía.

También es importante retirar las flores marchitas para favorecer la aparición de nuevos brotes.

Por su belleza, su variedad cromática y su prolongada floración, la alstroemeria es una alternativa para quienes buscan disfrutar de flores de aspecto exótico sin los cuidados específicos que requieren muchas orquídeas.