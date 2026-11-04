Flan casero en 2 minutos: la receta sin azúcar y sin harina que se hace en una taza

El flan casero es uno de los postres más elegidos, pero su preparación tradicional suele requerir horno, baño María y bastante tiempo de cocción. Para quienes buscan una alternativa más rápida, existe una receta que se volvió popular por su sencillez: un flan sin azúcar, sin harina y con solo cuatro ingredientes, listo en el microondas en pocos minutos.

La preparación, difundida por El Cronista y compartida originalmente por la creadora de contenido gastronómico Puli Cocina, permite disfrutar de un postre suave y cremoso sin necesidad de encender el horno. Además, se puede adaptar con leche descremada o bebida vegetal, según las preferencias de cada persona.

Flan sin azúcar y sin horno: los 4 ingredientes que necesitás

Para preparar una porción individual de este flan casero solo hacen falta ingredientes sencillos, que probablemente ya tengas en la cocina.

Ingredientes:

1 huevo grande.

120 ml de leche descremada o bebida vegetal sin azúcar.

o bebida vegetal sin azúcar. 1 cucharadita de edulcorante , como stevia apta para cocinar, o la cantidad equivalente indicada en el envase.

, como stevia apta para cocinar, o la cantidad equivalente indicada en el envase. ½ cucharadita de esencia de vainilla.

Opcional para acompañar: frutas frescas, canela o una cucharadita de dulce de leche sin azúcar agregada.

Cómo hacer flan sin azúcar en el microondas: paso a paso

Esta receta no necesita técnicas complicadas ni utensilios especiales. Solo una taza o recipiente apto para microondas.

Mezclar los ingredientes. Colocar el huevo en una taza amplia y batir suavemente. Agregar la leche, el edulcorante y la esencia de vainilla. Integrar bien la preparación. Revolver hasta conseguir una mezcla homogénea, evitando incorporar demasiado aire. Cocinar en el microondas. Llevar la taza al microondas y cocinar en intervalos de 30 segundos, controlando la preparación para evitar que rebalse. Comprobar la consistencia. El tiempo total orientativo es de aproximadamente dos minutos, aunque puede variar según la potencia del equipo. Si el centro todavía está líquido, continuar en intervalos cortos hasta que el flan esté completamente cuajado. Dejar enfriar. Retirar con cuidado, esperar a que pierda temperatura y llevar a la heladera durante al menos una hora. Servir y disfrutar. Se puede consumir directamente de la taza o desmoldar y acompañar con frutas.

El secreto para que el flan quede cremoso y no se seque

Uno de los errores más comunes al preparar flan en el microondas es cocinarlo durante demasiado tiempo.

El exceso de calor puede provocar que el huevo se coagule en exceso y que la preparación adquiera una textura gomosa.

Para evitarlo, conviene utilizar intervalos cortos de cocción, controlar la consistencia y dejar reposar el postre antes de consumirlo.

También es importante elegir una taza lo suficientemente amplia para que la mezcla no rebalse.

Por qué este flan puede ser una alternativa al postre tradicional

A diferencia de muchas recetas clásicas, esta versión no necesita azúcar agregada ni caramelo, lo que permite reducir la cantidad de azúcar de la preparación.

El huevo aporta proteínas, mientras que la leche suma calcio y otros nutrientes. Si se utiliza una bebida vegetal, el aporte nutricional dependerá de cuál se elija.

Además, no lleva harina y permite preparar una porción individual, una ventaja para quienes buscan algo dulce sin cocinar grandes cantidades.

La receta demuestra que es posible adaptar los postres tradicionales a preparaciones más prácticas, con pocos ingredientes y sin resignar sabor.

En apenas unos minutos de preparación y cocción, más el tiempo de enfriado, se puede disfrutar de un flan casero cremoso, económico y fácil de hacer.