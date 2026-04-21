Flan en freidora de aire con dulce de leche: la receta fácil que se volvió viral
Con pocos ingredientes y sin horno, este flan en freidora de aire sorprende por su textura cremosa. Paso a paso, cómo hacerlo en casa.
Si pensabas que el flan solo se hacía al horno o a baño María, esta versión te va a cambiar todo. La tendencia de cocinar en freidora de aire sigue creciendo y ahora suma un clásico argentino con un giro inesperado: base de dulce de leche en lugar de caramelo.
Cómo hacer flan en freidora de aire (con dulce de leche)
Una receta simple, rápida y con ingredientes que seguro ya tenés en casa.
Ingredientes
- 3 huevos
- 250 ml de leche
- 1 a 2 cucharadas de edulcorante (o azúcar, si preferís)
- Esencia de vainilla
- Dulce de leche a gusto
Paso a paso
- En un bowl, batí los huevos junto con la leche.
- Agregá el edulcorante (o azúcar) y la esencia de vainilla. Mezclá bien.
- En un molde apto para freidora de aire, colocá una base generosa de dulce de leche.
- Volcá la preparación sobre el dulce de leche.
- Cubrí el molde con papel aluminio.
- Cociná en la freidora de aire a 160°C durante 25 a 30 minutos.
Tip: para saber si está listo, pinchá con un palillo. Si sale limpio, ya podés retirarlo.
El secreto de esta versión
A diferencia del flan tradicional, esta receta reemplaza el caramelo por dulce de leche, lo que le da:
- Más cremosidad
- Sabor intenso
- Una textura más suave
Además, al cocinarse en freidora de aire, el proceso es más rápido y práctico, sin necesidad de horno.
Este flan es perfecto si buscás algo dulce, fácil y diferente. No requiere técnicas complejas y se adapta a lo que tengas en casa.
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