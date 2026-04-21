Flan en freidora de aire con dulce de leche: la receta fácil que se volvió viral

Si pensabas que el flan solo se hacía al horno o a baño María, esta versión te va a cambiar todo. La tendencia de cocinar en freidora de aire sigue creciendo y ahora suma un clásico argentino con un giro inesperado: base de dulce de leche en lugar de caramelo.

Cómo hacer flan en freidora de aire (con dulce de leche)

Una receta simple, rápida y con ingredientes que seguro ya tenés en casa.

Ingredientes

3 huevos

250 ml de leche

1 a 2 cucharadas de edulcorante (o azúcar, si preferís)

Esencia de vainilla

Dulce de leche a gusto

Paso a paso

En un bowl, batí los huevos junto con la leche. Agregá el edulcorante (o azúcar) y la esencia de vainilla. Mezclá bien. En un molde apto para freidora de aire, colocá una base generosa de dulce de leche. Volcá la preparación sobre el dulce de leche. Cubrí el molde con papel aluminio. Cociná en la freidora de aire a 160°C durante 25 a 30 minutos.

Tip: para saber si está listo, pinchá con un palillo. Si sale limpio, ya podés retirarlo.

El secreto de esta versión

A diferencia del flan tradicional, esta receta reemplaza el caramelo por dulce de leche, lo que le da:

Más cremosidad

Sabor intenso

Una textura más suave

Además, al cocinarse en freidora de aire, el proceso es más rápido y práctico, sin necesidad de horno.

Este flan es perfecto si buscás algo dulce, fácil y diferente. No requiere técnicas complejas y se adapta a lo que tengas en casa.

