Para quienes buscan incorporar opciones más saludables a su alimentación sin renunciar al sabor, existe una receta fácil que puede convertirse en una de las favoritas de la cocina: las crackers de calabaza caseras. Son crocantes, sabrosas y se preparan con ingredientes sencillos que se consiguen en cualquier supermercado o dietética.

Esta preparación, difundida por A24 a partir de una receta del canal de YouTube Recetas de Gri, combina puré de calabaza con harina de garbanzo y semillas de sésamo. El resultado son unas galletitas saladas ideales para acompañar el mate, preparar una picada o disfrutar como snack durante el día.

Una de sus principales ventajas es que no necesitan manteca, aceite ni levadura en la masa, y permiten incorporar diferentes condimentos según los gustos de cada persona.

Cómo hacer crackers de calabaza caseras: los ingredientes

Para preparar estas galletitas saladas se necesitan:

1 taza de puré de calabaza (aproximadamente 270 gramos).

(aproximadamente 270 gramos). 2 tazas de harina de garbanzo (aproximadamente 250 gramos).

(aproximadamente 250 gramos). 1 cucharadita de sal.

2 cucharaditas de orégano.

4 cucharadas de semillas de sésamo (aproximadamente 50 gramos).

(aproximadamente 50 gramos). Ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, cilantro o albahaca, opcionales.

La receta no requiere huevos ni productos lácteos, por lo que también puede incorporarse a una alimentación vegana.

Crackers de calabaza: el paso a paso para que queden crocantes

1. Cocinar la calabaza. Cortar la calabaza y cocinarla al horno, al vapor o hervida hasta que esté completamente tierna. Retirar la cáscara y pisar la pulpa hasta obtener un puré uniforme.

2. Incorporar los condimentos. Colocar el puré en un recipiente amplio y agregar la sal, el orégano y las especias elegidas. Mezclar bien.

3. Preparar la masa. Añadir la harina de garbanzo poco a poco mientras se integran los ingredientes. Amasar hasta conseguir una preparación suave que no se pegue a las manos. La cantidad de harina puede variar según la humedad del puré.

4. Dejar reposar. Cubrir la masa y dejarla descansar durante aproximadamente 20 minutos.

5. Estirar la preparación. Colocar la masa entre dos láminas de film y estirarla con un palo de amasar hasta conseguir una superficie fina y pareja.

6. Agregar las semillas. Distribuir la mitad de las semillas de sésamo sobre una cara de la masa y presionar suavemente para que se adhieran. Dar vuelta y repetir el procedimiento.

7. Cortar las crackers. Retirar el film y cortar cuadrados, rectángulos o triángulos del tamaño deseado.

8. Llevar al horno. Colocar las crackers sobre una placa con papel manteca o ligeramente aceitada. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 20 minutos, controlando hasta que estén doradas y crocantes.

9. Dejar enfriar. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de consumirlas.

El secreto para que las crackers de calabaza queden bien crocantes

El principal truco de esta receta está en el grosor de la masa.

Cuanto más finas se estiren las crackers, más fácil será conseguir una textura crujiente. Si quedan demasiado gruesas, pueden conservar humedad en el centro.

También es importante prestar atención a la cocción. El tiempo de horno dependerá del espesor de las galletitas, por lo que conviene revisarlas durante los últimos minutos para evitar que se quemen.

Otro consejo es utilizar un puré de calabaza que no tenga exceso de agua. Si se cocina al horno, suele quedar más concentrado y facilita el armado de la masa.

Por qué las crackers de calabaza son una buena alternativa a las galletitas tradicionales

La combinación de calabaza y harina de garbanzo aporta nutrientes interesantes para una alimentación variada.

La calabaza contiene betacarotenos, pigmentos vegetales que el organismo puede transformar en vitamina A. Por su parte, la harina de garbanzo aporta proteínas vegetales y fibra.

Además, al prepararlas en casa es posible controlar la cantidad de sal y elegir los condimentos.

Aunque se trata de una alternativa casera con ingredientes nutritivos, su aporte calórico dependerá de las cantidades consumidas y no significa que puedan comerse sin moderación.

Para quienes necesitan evitar el gluten, la receta no incluye harina de trigo, pero es importante utilizar harina de garbanzo y otros ingredientes certificados sin gluten para prevenir la contaminación cruzada.

Con qué acompañar las crackers de calabaza

Estas galletitas son muy versátiles y pueden utilizarse en diferentes momentos del día.

Quedan especialmente bien con hummus, queso untable, guacamole, pastas de verduras o dips de yogur con hierbas.

También pueden incorporarse a una picada, servirse junto a una ensalada o disfrutarse solas como snack.

Para conservar su textura, lo ideal es guardarlas una vez frías en un recipiente hermético y mantenerlas en un lugar fresco y seco.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, las crackers de calabaza se convierten en una opción práctica para quienes quieren sumar variedad a sus comidas y disfrutar de algo casero y crocante.