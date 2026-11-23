Preparar pan casero sin utilizar harina de trigo es más sencillo de lo que parece. Existe una receta que combina semillas de chía, lino y harina de almendras para conseguir una preparación sabrosa, rica en fibra y perfecta para acompañar desayunos, meriendas o comidas livianas.

La propuesta, conocida popularmente como pan antiinflamatorio, se destaca por incorporar ingredientes que aportan grasas saludables, proteínas vegetales y otros nutrientes importantes para el organismo.

Según una receta difundida por La Gaceta y Vía País, su principal ventaja es que no requiere amasado ni conocimientos de panadería. Solo hay que mezclar los ingredientes, colocarlos en un molde y llevarlos al horno.

Además, puede resultar una buena alternativa para quienes buscan incorporar nuevas preparaciones sin gluten a su alimentación cotidiana.

Pan antiinflamatorio sin gluten: los ingredientes que necesitás

Para preparar este pan casero se utilizan pocos ingredientes, que pueden conseguirse en supermercados y dietéticas.

Ingredientes:

80 gramos de semillas de chía.

80 gramos de semillas de lino.

70 gramos de harina de almendras.

3 huevos.

80 mililitros de agua.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Sal a gusto.

Ajo en polvo, orégano u otras especias, opcionales.

Papel manteca para cubrir el molde.

La combinación de semillas y harina de almendras permite obtener una preparación con una textura diferente a la del pan tradicional, pero muy versátil para acompañar distintos alimentos.

Cómo hacer pan antiinflamatorio sin gluten en solo 3 pasos

1. Hidratar las semillas y preparar la base.

Colocar las semillas de chía en un recipiente y agregar los 80 mililitros de agua. Dejar reposar unos minutos hasta que comiencen a formar una textura gelatinosa.

Incorporar las semillas de lino y la harina de almendras. Mezclar hasta integrar los ingredientes.

2. Incorporar los huevos y los condimentos.

Agregar los tres huevos, el polvo para hornear y la sal.

Si se desea, sumar ajo en polvo, orégano u otras especias para intensificar el sabor.

Mezclar con una batidora manual o un mixer hasta conseguir una preparación homogénea.

3. Llevar al horno.

Cubrir un molde rectangular pequeño con papel manteca y colocar la mezcla.

Llevar a horno precalentado a temperatura media-alta durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el interior completamente cocido.

Retirar, dejar entibiar y desmoldar.

Para obtener rodajas más prolijas, conviene esperar a que el pan se enfríe antes de cortarlo.

Por qué las semillas de chía y lino son buenas para la alimentación

Uno de los principales atractivos de esta receta es su combinación de ingredientes.

Las semillas de chía contienen fibra, proteínas vegetales y ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de ácido graso omega-3 de origen vegetal.

La fibra contribuye al funcionamiento intestinal y puede favorecer la sensación de saciedad.

Las semillas de lino, por su parte, aportan grasas insaturadas, fibra y lignanos, compuestos vegetales que son objeto de diferentes investigaciones nutricionales.

Cuando las semillas de lino están molidas, algunos de sus nutrientes pueden aprovecharse mejor durante la digestión.

La harina de almendras también aporta grasas insaturadas, proteínas vegetales, vitamina E y minerales.

La combinación permite preparar un pan con un perfil nutricional diferente al de los elaborados exclusivamente con harinas refinadas.

¿Por qué se lo conoce como pan antiinflamatorio?

El nombre está relacionado con la presencia de ingredientes que suelen formar parte de patrones alimentarios asociados con una menor inflamación crónica.

Las semillas, los frutos secos y las grasas insaturadas pueden contribuir a una alimentación equilibrada.

Sin embargo, no existen pruebas de que comer este pan por sí solo reduzca la inflamación del organismo o permita tratar enfermedades inflamatorias.

Los beneficios para la salud dependen del conjunto de la alimentación, el descanso, la actividad física y otros hábitos.

Por eso, más que considerarlo un alimento milagroso, se trata de una alternativa nutritiva para incorporar variedad a las comidas.

El secreto para que el pan con semillas quede esponjoso y no se desarme

Aunque la preparación es sencilla, hay algunos detalles que pueden mejorar el resultado.

El primero es respetar la hidratación de la chía, ya que al entrar en contacto con el agua forma un gel que ayuda a unir los ingredientes.

También es importante integrar bien los huevos, que contribuyen a darle estructura a la masa.

Otro consejo es utilizar un molde pequeño, para que el pan tenga suficiente altura.

Finalmente, dejarlo enfriar antes de cortarlo permite que las rodajas mantengan mejor su forma.

Con qué acompañar el pan de chía, lino y almendras

Este pan casero puede utilizarse en diferentes momentos del día.

Para el desayuno o la merienda, combina con queso untable, palta, ricota o pasta de maní sin azúcar agregada.

También puede servirse con hummus, verduras asadas o diferentes preparaciones saladas.

Si se corta en rodajas finas y se tuesta, puede convertirse en una buena base para preparar tostadas o pequeños bocados.

Una aclaración importante: aunque la receta no incluye trigo, quienes tienen celiaquía deben utilizar todos los ingredientes, incluido el polvo para hornear, certificados sin TACC y evitar la contaminación cruzada durante la preparación.

Con semillas, harina de almendras y apenas tres pasos, este pan casero se presenta como una opción práctica para quienes quieren variar sus desayunos y meriendas sin recurrir a las harinas tradicionales.