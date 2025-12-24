¿Cuándo es el próximo finde XXL?: el cronograma oficial de feriados para el 2026

El 2026 ya asoma en el horizonte y, con él, la oportunidad de organizar las vacaciones, escapadas y descansos familiares. El cronograma nacional presenta una distribución equilibrada que permitirá disfrutar de varios fines de semana largos, comenzando con el tradicional feriado de Carnaval en febrero.

Aquí te detallamos el mapa completo de días no laborables para que puedas marcar el almanaque con anticipación.

Feriados inamovibles: las fechas fijas del 2026

Estos días no se trasladan bajo ninguna circunstancia, respetando su fecha original en el calendario:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval ( Primer fin de semana XXL ).

Carnaval ( ). Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Viernes 17 de abril: Viernes Santo ( Semana Santa ).

Viernes Santo ( ). Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables y fines de semana largos

Según la normativa vigente, ciertos feriados nacionales cuyos días de conmemoración coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior. Aquellos que coincidan con jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente.

Para el 2026, los días que podrían generar fines de semana extendidos por traslado o por caer en lunes/viernes son: