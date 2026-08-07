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Sociedad

Constitución: se incendió un edificio junto al departamento de Cristina Kirchner

Un incendio se desató esta tarde en el tercer piso de un edificio lindero al departamento de Cristina Kirchner, en Constitución. Los vecinos se autoevacuaron y dos adultos fueron trasladados al Hospital Penna por inhalación de humo.

Redacción

Por Redacción

Incendio en un edificio lindero al departamento de Cristina Kirchner. Foto: Clarín

Incendio en un edificio lindero al departamento de Cristina Kirchner. Foto: Clarín

Un incendio se desarrolló esta tarde en un edificio lindero al departamento de la expresidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, y dos mujeres fueron trasladadas por inhalación de humo.

Incendio y evacuación en un edificio cercano a la vivienda de Cristina Kirchner

Fuentes del SAME informaron que el foco ígneo se registró en el tercer piso del inmueble, situado en San José al 1100, entre Humberto Primo y la avenida San Juan.

Los vecinos del lugar se autoevacuaron y personal de Bomberos de la Ciudad sofocó el fuego que se originó cerca de la vivienda de la exmandataria, quien cumple una condena de seis años por la corrupción en la causa Vialidad.

Según trascendió, dos mujeres inhalaron humo y se determinó su derivación al Hospital Penna, al tiempo que una tercera afectada, de 57 años, recibió asistencia en el lugar.

Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que evacuaron a todos los habitantes del edificio, pero que «no fue necesario» hacerlo con los residentes de otras estructuras.

Unos 16 móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias trabajaron en la zona y no se confirmaron más damnificados.

«El departamento está destruido. Evacuamos a 30 vecinos», detalló Crescenti en diálogo con los medios. Además, el tránsito fue interrumpido en su totalidad por el operativo de las autoridades.

NA


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Un incendio se desarrolló esta tarde en un edificio lindero al departamento de la expresidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, y dos mujeres fueron trasladadas por inhalación de humo.

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