Todo sobre la Luna de Sangre: guía para el eclipse lunar total de marzo 2026

Este martes 3 de marzo 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos más impactantes del calendario 2026: un eclipse lunar total. Durante este evento, la Tierra se interpondrá exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que transformará el blanco habitual del satélite en un rojo ladrillo o anaranjado.

Este efecto del eclipse, conocido popularmente como «Luna de Sangre», es el resultado de la atmósfera terrestre filtrando la luz solar y desviando los tonos rojizos hacia la superficie lunar. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno es completamente seguro para la vista y no requiere de filtros ni equipos especiales.

Luna de Sangre marzo 2026: ¿a qué hora ver el eclipse en Argentina y Chile?

Para los observadores en el Cono Sur, el reto será el horario, ya que el eclipse ocurrirá durante la madrugada y coincidirá con el amanecer. Según los datos oficiales de la NASA, estos son los momentos clave para seguir el fenómeno en horario local (GMT-3):

Inicio de la penumbra : 05:44 hs (la Luna empieza a oscurecerse levemente).

: 05:44 hs (la Luna empieza a oscurecerse levemente). Inicio del eclipse parcial : 06:50 hs (se empieza a ver una «mordida» oscura sobre el disco).

: 06:50 hs (se empieza a ver una «mordida» oscura sobre el disco). Punto máximo (Totalidad) : 08:04 hs. En este momento, la Luna estará en su tono rojo más intenso, aunque se encontrará muy baja en el horizonte hacia el oeste, por lo que es vital buscar un lugar con vista despejada.

: 08:04 hs. En este momento, la Luna estará en su tono rojo más intenso, aunque se encontrará muy baja en el horizonte hacia el oeste, por lo que es vital buscar un lugar con vista despejada. Final de la totalidad: 09:03 hs.

Eclipse marzo 2026: por qué la Luna se vuelve roja y no desaparece

A diferencia de un eclipse solar donde el Sol se oculta por completo, en un eclipse lunar la Luna sigue siendo visible. Esto sucede por un fenómeno físico llamado dispersión de Rayleigh (el mismo que hace que los atardeceres sean rojos).

La atmósfera de la Tierra actúa como una lente que filtra la luz azul y deja pasar solo las longitudes de onda más largas (rojas), que terminan iluminando la superficie lunar dentro de la sombra terrestre.

Eclipse lunar de marzo 2026: consejos para una observación perfecta

Aunque el eclipse es visible a simple vista, la NASA y expertos en astronomía local sugieren seguir estas recomendaciones para mejorar la experiencia:

Ubicación: buscá un lugar con el horizonte Oeste libre de edificios o montañas, ya que en Argentina y Chile la Luna estará «bajando» mientras ocurre la totalidad. Instrumentos: usar binoculares o un telescopio básico te permitirá apreciar mejor la textura de los cráteres bajo la luz rojiza. Fotografía: si vas a usar el celular, utilizá un trípode o apoyalo en una superficie firme. Activá el «modo noche» y bajá la exposición manualmente para que el brillo no sature la imagen.

Eclipse lunar de marzo 2026: el calendario astronómico no se detiene

Este eclipse de marzo 2026 llega tras una seguidilla de eventos, como el eclipse solar anular del 17 de febrero y la alineación planetaria de finales de febrero.

Si te perdés este evento, el próximo gran hito será el 12 de agosto 2026, con un eclipse solar total visible en el hemisferio norte, seguido por otro eclipse lunar parcial el 28 de agosto, que podrá verse nuevamente desde nuestra región.