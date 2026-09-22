¡Hoy empieza la primavera en Argentina!: a qué hora exacta será el equinoccio de septiembre 2026

La floración de los durazneros en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Foto: Franco Urchipía.

Si bien el 21 de septiembre se asocia tradicionalmente con la llegada de la primavera en Argentina, este 2026 el inicio de la estación se trasladó al 22.

Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el comienzo oficial ocurrirá este martes y estará determinado por el equinoccio, un fenómeno astronómico que marca el cambio de estación en el hemisferio sur.

A qué hora será el equinoccio de septiembre 2026

La fecha exacta del equinoccio no es siempre la misma porque el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no coincide de manera exacta con la duración del calendario. Por esta razón, aunque culturalmente se mantenga al 21 de septiembre como una fecha de referencia, el comienzo astronómico puede variar.

Este año, la primavera comenzará oficialmente a las 21:05, hora argentina. Esta hora será el momento en el que el hemisferio sur avanzará hacia el período del año con días progresivamente más largos y noches más cortas.

En tanto, en el hemisferio norte ocurrirá lo contrario: el equinoccio marcará el comienzo del otoño.

Qué es exactamente un equinoccio

La palabra equinoccio proviene del latín y hace referencia a la idea de una noche de duración similar al día.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que en todas las ciudades haya exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad ese día. Factores como la refracción atmosférica y la manera en que se mide la salida y puesta del Sol generan pequeñas diferencias.

En Buenos Aires, por ejemplo, el 22 de septiembre habrá aproximadamente 12 horas y 7 minutos entre la salida y la puesta del Sol.

Desde ese momento y durante la primavera, los días continuarán ganando horas de luz en el hemisferio sur, hasta llegar al solsticio de diciembre.

Cuándo termina la primavera 2026

La primavera astronómica se extenderá durante casi tres meses.

El siguiente cambio de estación será el lunes 21 de diciembre a las 17:50, cuando se produzca el solsticio que marcará el comienzo del verano 2026-2027 en Argentina.