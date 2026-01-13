28 min
Milhojas de zapallitos al horno: receta fácil, cremosa y lista en pocos pasos
Descubrí cómo preparar estas milhojas de zapallitos con huevos y crema, un plato que combina sabor y sencillez.
Lista de Ingredientes
Zapallitos: 6
Huevos: 5
Crema de leche: 200 ml
Sal y pimienta: al gusto
Queso rallado: opcional
Si buscás un plato fácil, sabroso y que sorprenda, estas milhojas de zapallitos al horno son la opción perfecta. Capas de verduras y crema se combinan con huevos para crear un plato cremoso y dorado, listo para conquistar a toda la familia.
Preparación paso a paso:
- Preparar la mezcla: Batir los huevos junto con la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.
- Cortar los zapallitos: Hacer rodajas finas para que se cocinen de manera uniforme.
- Armar las capas: En una fuente aceitada, colocar una capa de zapallitos y cubrir con la preparación de huevos y crema. Repetir el proceso hasta terminar los ingredientes.
- Agregar el toque final de queso: Sobre la capa superior se puede espolvorear queso rallado o colocar trozos de queso cremoso.
- Hornear: Cocinar durante unos 30 minutos a temperatura máxima. Para dorar la parte superior, bajar un poco la temperatura los últimos minutos.
Consejos y variantes:
- Agregá hierbas frescas como albahaca, tomillo o romero antes de hornear para un sabor extra.
- Si querés una versión más ligera, podés reemplazar la crema de leche por yogur natural.
- Este plato se puede disfrutar solo, como guarnición de carnes o pescados, o incluso como opción vegetariana completa.
