Milhojas de zapallitos al horno: receta fácil, cremosa y lista en pocos pasos

Lista de Ingredientes Zapallitos: 6 Huevos: 5 Crema de leche: 200 ml Sal y pimienta: al gusto Queso rallado: opcional

Si buscás un plato fácil, sabroso y que sorprenda, estas milhojas de zapallitos al horno son la opción perfecta. Capas de verduras y crema se combinan con huevos para crear un plato cremoso y dorado, listo para conquistar a toda la familia.

Preparación paso a paso:

Preparar la mezcla: Batir los huevos junto con la crema de leche y condimentar con sal y pimienta. Cortar los zapallitos: Hacer rodajas finas para que se cocinen de manera uniforme. Armar las capas: En una fuente aceitada, colocar una capa de zapallitos y cubrir con la preparación de huevos y crema. Repetir el proceso hasta terminar los ingredientes. Agregar el toque final de queso: Sobre la capa superior se puede espolvorear queso rallado o colocar trozos de queso cremoso. Hornear: Cocinar durante unos 30 minutos a temperatura máxima. Para dorar la parte superior, bajar un poco la temperatura los últimos minutos.

Consejos y variantes:

Agregá hierbas frescas como albahaca, tomillo o romero antes de hornear para un sabor extra.

Si querés una versión más ligera, podés reemplazar la crema de leche por yogur natural.

Este plato se puede disfrutar solo, como guarnición de carnes o pescados, o incluso como opción vegetariana completa.

Imagen generada con IA.