Milhojas de zapallitos al horno: receta fácil, cremosa y lista en pocos pasos

Descubrí cómo preparar estas milhojas de zapallitos con huevos y crema, un plato que combina sabor y sencillez.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Lista de Ingredientes

Zapallitos: 6

Huevos: 5

Crema de leche: 200 ml

Sal y pimienta: al gusto

Queso rallado: opcional

Si buscás un plato fácil, sabroso y que sorprenda, estas milhojas de zapallitos al horno son la opción perfecta. Capas de verduras y crema se combinan con huevos para crear un plato cremoso y dorado, listo para conquistar a toda la familia.

Preparación paso a paso:

  1. Preparar la mezcla: Batir los huevos junto con la crema de leche y condimentar con sal y pimienta.
  2. Cortar los zapallitos: Hacer rodajas finas para que se cocinen de manera uniforme.
  3. Armar las capas: En una fuente aceitada, colocar una capa de zapallitos y cubrir con la preparación de huevos y crema. Repetir el proceso hasta terminar los ingredientes.
  4. Agregar el toque final de queso: Sobre la capa superior se puede espolvorear queso rallado o colocar trozos de queso cremoso.
  5. Hornear: Cocinar durante unos 30 minutos a temperatura máxima. Para dorar la parte superior, bajar un poco la temperatura los últimos minutos.

Consejos y variantes:

  • Agregá hierbas frescas como albahaca, tomillo o romero antes de hornear para un sabor extra.
  • Si querés una versión más ligera, podés reemplazar la crema de leche por yogur natural.
  • Este plato se puede disfrutar solo, como guarnición de carnes o pescados, o incluso como opción vegetariana completa.

