Pan de banana con frutos secos: una receta fácil, sin azúcar y sin harina
Una receta fácil para aprovechar las bananas maduras y preparar un pan húmedo y sabroso, con frutos secos, sin azúcar agregada y sin harina.
Las bananas maduras que quedaron en el frutero pueden convertirse en un pan húmedo, aromático y naturalmente dulce. Esta receta combina la dulzura de la fruta con el sabor y la textura de los frutos secos, y no necesita azúcar ni harina para lograr un resultado delicioso.
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 2 huevos
- 1 taza de nueces, almendras o una mezcla de frutos secos picados
- 2 cucharadas de aceite de coco o aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Cómo preparar el pan de banana
Primero, precalentar el horno a 180 °C y aceitar un molde de budín.
Pisar las bananas con un tenedor hasta obtener un puré. Incorporar los huevos, el aceite y la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar.
Agregar la canela, el polvo de hornear y la pizca de sal. Por último, sumar los frutos secos picados y mezclar suavemente para distribuirlos en toda la preparación.
Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante unos 35 a 45 minutos. Para comprobar que está listo, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o con algunas migas húmedas.
Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar.
Un pan dulce sin azúcar agregada
La clave de esta receta está en utilizar bananas bien maduras, ya que aportan dulzor y humedad de manera natural. Los frutos secos, además, suman textura y un sabor que combina especialmente bien con la banana y la canela.
Es una alternativa sencilla para aprovechar frutas que están demasiado maduras para comer solas y transformarlas en una preparación casera para el desayuno o la merienda.
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