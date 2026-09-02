Pan de banana con frutos secos: una receta fácil, sin azúcar y sin harina

Es una alternativa sencilla para aprovechar frutas que están demasiado maduras para comer solas. Foto ilustrativa.

Las bananas maduras que quedaron en el frutero pueden convertirse en un pan húmedo, aromático y naturalmente dulce. Esta receta combina la dulzura de la fruta con el sabor y la textura de los frutos secos, y no necesita azúcar ni harina para lograr un resultado delicioso.

Ingredientes

3 bananas maduras

2 huevos

1 taza de nueces, almendras o una mezcla de frutos secos picados

2 cucharadas de aceite de coco o aceite neutro

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Cómo preparar el pan de banana

Primero, precalentar el horno a 180 °C y aceitar un molde de budín.

Pisar las bananas con un tenedor hasta obtener un puré. Incorporar los huevos, el aceite y la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar.

Agregar la canela, el polvo de hornear y la pizca de sal. Por último, sumar los frutos secos picados y mezclar suavemente para distribuirlos en toda la preparación.

Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante unos 35 a 45 minutos. Para comprobar que está listo, introducir un palillo en el centro: debe salir limpio o con algunas migas húmedas.

Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar.

Un pan dulce sin azúcar agregada

La clave de esta receta está en utilizar bananas bien maduras, ya que aportan dulzor y humedad de manera natural. Los frutos secos, además, suman textura y un sabor que combina especialmente bien con la banana y la canela.

Es una alternativa sencilla para aprovechar frutas que están demasiado maduras para comer solas y transformarlas en una preparación casera para el desayuno o la merienda.