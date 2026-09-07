«+Autos con BNA»: cómo acceder a los créditos UVA del Banco Nación para comprar autos 0km y usados

El Banco Nación habilitó una línea en UVA para financiar hasta el 100% en la compra de autos 0km y usados. (Foto: gentileza)

El Banco de la Nación Argentina (BNA) sumó una nueva alternativa de financiamiento en UVA para su programa «+Autos con BNA«. La línea permite acceder a préstamos personales sin garantía prendaria para la compra de automóviles, pick-ups y utilitarios, tanto 0km como usados de hasta 10 años de antigüedad.

La cobertura alcanza hasta el 100% del valor de la unidad, fijando un monto máximo de asistencia crediticia de $100 millones por solicitante.

Requisitos con DNI en concesionarios adheridos al Banco Nación

Para iniciar la gestión no hace falta concurrir a una sucursal bancaria. La operatoria se canaliza de manera directa en una red integrada por más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta distribuidos en todo el país.

En estos locales comerciales, el proceso de calificación crediticia y carga de la solicitud se concreta íntegramente de forma digital, con la sola presentación del DNI del interesado.

Tasas en UVA, plazos y límite de ingresos en el Banco Nación

La alternativa ajustable por inflación contempla plazos de devolución flexibles de entre 12 y 60 meses (de uno a cinco años), con un margen de afectación de hasta el 25% de los ingresos netos del titular.

El esquema de tasas nominales anuales se divide según la vinculación del cliente:

Cartera haberes y previsional del BNA: abonan una tasa fija de UVA + 19% TNA .



abonan una tasa fija de . Cartera abierta (resto de los usuarios): acceden a una tasa de UVA + 25% TNA.



Cuotas iniciales en UVA frente a la alternativa en pesos del Banco Nación

El financiamiento en UVA permite arrancar con un desembolso mensual sensiblemente más bajo que el de las líneas tradicionales. Para un préstamo testigo de $10 millones a 60 meses, un cliente con haberes en el BNA abona una cuota de inicio estimada en $292.656, frente a los $424.330 que demanda la opción en pesos a tasa fija.

En el caso de los solicitantes de cartera abierta, el primer pago mensual se ubica en $343.333 en la versión indexada, en contraste con los $508.664 calculados para el esquema fijo.

Cláusula por CVS: cómo activar el tope por variación salarial

Para evitar desfasajes si el ritmo inflacionario supera a las paritarias, la entidad pública sumó una cláusula de cobertura contratando una prima adicional de 1 punto porcentual anual (p.p.a.) sobre la tasa.

Este costo diferencial otorga el derecho a exigir que el valor de la cuota quede limitado por la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), asegurando que las subas mensuales sigan el comportamiento de los sueldos oficiales.

Para mayor información se puede visitar acá el portal oficial que lanzó el Banco Nación.