Panettone casero perfecto: el truco definitivo para que tu pan dulce no se seque estas fiestas

El paso a paso detallado para conseguir una masa alta, esponjosa y con el clásico perfume a cítricos y azahar. Te revelamos la técnica del doble amasado y el secreto de la manteca blanda para lograr el producto estrella de tu mesa navideña.

Por Redacción

El desafío de la panadería de fin de año es lograr un Pan Dulce o Panettone que sea suave y húmedo, lejos de las masas secas que a veces resultan en casa. Esta receta clásica y probada es la clave para conseguir una masa alta, aromática y con el relleno perfectamente distribuido.

Si buscás sorprender en tu mesa navideña este año, el secreto está en dos etapas cruciales: el prefermento y la incorporación progresiva de la manteca blanda.

Paso I: activar la esponjosidad con la masa previa

El prefermento es fundamental para garantizar que el Pan Dulce tenga la fuerza de levado necesaria y esa textura aireada que lo caracteriza.

  • Ingredientes para el Prefermento:
    • Harina: 150 gramos de Harina 000.
    • Levadura: 25 gramos de levadura fresca.
    • Líquido: 150 centímetros cúbicos de leche tibia.
    • Azúcar: 1 cucharada.
  • Preparación: Disolver la levadura con la leche tibia y el azúcar. Añadir la harina y mezclar hasta formar una pasta lisa. Tapar y dejar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen, lo que toma unos 20 minutos.

Paso II: la masa principal (clave: la manteca blanda)

Esta etapa es donde se incorporan los sabores y la estructura final. La calidad del amasado es vital.

Ingredientes Esenciales de la Masa:

  • Base: 350 gramos de Harina 0000, 130 gramos de azúcar, 1 cucharadita de sal fina y 1 cucharada de miel.
  • Humedad: 2 huevos grandes y 2 yemas.
  • Aromas: 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharada de ralladura de limón, 1 cucharada de ralladura de naranja, y media cucharadita de agua de azahar.
  • Grasa: 120 gramos de manteca blanda (a temperatura ambiente).

Amasado e Incorporación de Grasa:

  1. En un bol o batidora, colocar la Harina 0000, azúcar, sal, miel, huevos y yemas. Añadir el prefermento levado y amasar hasta integrar.
  2. Incorporar los aromas (vainilla, azahar, ralladuras) y amasar intensamente por 10 a 15 minutos.
  3. Secreto: Incorporar la manteca blanda en cubitos, de a poco, sin detener el amasado. Continuar hasta lograr una masa suave, lisa y muy elástica. Dejar reposar 10 minutos.

Paso III: relleno, segundo levado y horneado final

Relleno Homogéneo:

  • Frutas y Secos: 150 gramos de fruta abrillantada, 100 gramos de pasas de uva, y 100 gramos de nueces y almendras.
  • Estirar la masa y esparcir el relleno. Amasar suavemente para que las frutas y secos se distribuyan de forma homogénea sin romper el bollo.
  • Dividir en porciones y colocar en los moldes de papel (pirotines).

Horneado Perfecto:

  1. Segundo Levado: Tapar los moldes y dejar levar en un lugar cálido por 2 a 3 horas, o hasta que la masa sobresalga del borde.
  2. Preparación: Precalentar el horno a 170°C. Hacer un corte en forma de cruz sobre la superficie y colocar un trocito de manteca en el centro.
  3. Tiempos: Hornear por 40 a 50 minutos. Si se dora demasiado rápido, cubrir con papel de aluminio. Dejar enfriar completamente antes de decorar.

Receta: Osvaldo Gross de El Gourmet.


