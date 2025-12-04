Ni 30 ni 40: cuál es el número exacto de adornos que lleva un árbol de Navidad, según expertos 

Uno de los elementos indispensables de cara a las Fiestas es el árbol de Navidad. Mientras algunos improvisan con cosas que encuentran en las cajas de oportunidades anteriores, otros optan por ponerle creatividad al asunto.

Una experta en la materia sentó debate a través de las redes sociales y generó sorpresa por la cifra que brindó, ya que redefine la forma de planificar el evento. La cuenta de TikTok @ross_novoaintp -perteneciente a la influencer Rossana Novoa– mostró iniciativas interesantes al respecto, mediante un carrusel de fotos.

“¿Cada vez que decorás tu árbol sentís que ‘algo le falta?’ Tranquila, no sos la única. A veces no es el color, ni las luces… sino la cantidad», remarcó la creadora de contenido. Aún así, la mujer, que da home tips, explicó que no se deben seguir las pautas al pie de la letra, sino de usarlo “como punto de partida” para que los adornos reflejen “el estilo y la energía”.

Cuántos adornos se recomiendan para un árbol de Navidad estándar

Una de las ideas fue colocar un árbol de 1.5 metros, con 50 o 60 bolas pequeñas, de 15 a 18 picks, de 6 a 8 elementos especiales, y de 200 a 350 bombillos. Otra opción es un árbol de 1.8 metros, que es el más común, en el que se deben poner de 80 a 100 bolas medianas y grandes, de 20 a 25 picks, de 8 a 10 elementos especiales, y de 600 a 800 focos.

A medida que se va acrecentando el tamaño del objeto, también se añade una mayor cantidad de ornamentos. La sugerencia no es en absoluto un capricho de la profesional, sino que refleja el equilibrio en la proporción y en cómo se sitúan los colores, las luces y la profundidad. Una distribución en condiciones evita que haya huecos, que normalmente notamos al observar fotos y recuerdos.

Para no fallar en la puesta en escena, lo ideal es comenzar con las luces, continuar con las bolas de mayor tamaño, luego pasar a las medianas y concluir con las más pequeñas. Así, los picks y los adornos se emplazan recién al final, ya que ofician de puntos focales fundamentales. Para los que no quieran hacer una inversión, existe una opción igual de válida.

Cuáles son las tendencias en árboles de Navidad que se vienen

Se trata de reutilizar modelos de años anteriores, pero realizando una discriminación muy básica: es clave elegir una paleta de dos colores y reorganizarlos para generar armonía, y que haga falta efectuar gastos adicionales. Entre las tendencias de este año figuran los árboles monocromáticos -solo verdes o blancos-, la estética nórdica con elementos de madera y fibras naturales, y el minimalismo.

Uno de los errores más habituales es colocar los adornos en las partes más altas de las ramas, lo que hace que el árbol pierda cierta profundidad. Otra cuestión que no se aconseja es usar iluminación insuficiente: para ello, se emplean entre 150 y 200 luces por cada metro.