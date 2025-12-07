Pan dulce sin tacc, rápido y fácil para estas fiestas de fin de año: cómo hacerlo, el paso a paso
Una opción ideal para celíacos o quienes evitan el gluten en las Fiestas. La preparación, que lleva harina de arroz y fécula de maíz, rinde hasta 10 porciones.
El pan dulce es uno de los elementos tradicionales de las celebraciones de fin de año y esta versión, apta para quienes siguen una dieta sin TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno), permite mantener la costumbre sin gluten. La receta, que combina frutas secas y confitadas, asegura una textura esponjosa y un aroma característico.
El tiempo total de preparación de este pan dulce es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Este lapso incluye:
- Preparación de la masa: 20 minutos.
- Primer levado (reposo): 1 hora.
- Cocción en el horno: 45 minutos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan dulce sin tacc, rápido y fácil
Para esta preparación, que rinde entre 8 y 10 porciones, se necesitan los siguientes ingredientes:
- Secos: 250 g de harina de arroz, 150 g de fécula de maíz, 100 g de azúcar y una pizca de sal.
- Líquidos y grasas: 2 huevos, 100 ml de leche tibia, 100 g de manteca derretida, 10 g de levadura seca.
- Aromas y relleno: 1 cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de 1 limón, 150 g de frutas confitadas y secas (nueces, almendras, pasas).
Pasos clave para la elaboración del pan dulce sin tacc
El proceso de preparación, según lo informado por la receta, comienza con la activación de la levadura y continúa con la mezcla de los ingredientes secos y húmedos.
- Activación: Se debe mezclar la leche tibia con la levadura y una cucharadita de azúcar en un bol. Se deja reposar por 10 minutos hasta que la mezcla genere espuma.
- Preparación de la masa: Por un lado, se tamizan la harina de arroz, la fécula de maíz y la sal. Por otro lado, se baten los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Amasado: A la mezcla de huevos se añade la levadura activada y la manteca derretida. Luego, se incorporan los ingredientes secos y se amasa hasta obtener una consistencia suave y homogénea.
- Inclusión de frutas: Las frutas deben incorporarse a la masa, previamente pasadas por harina de arroz, para evitar que se hundan durante la cocción.
- Cocción: La masa se coloca en un molde enmantecado y se deja reposar hasta que duplique su tamaño. Finalmente, se hornea a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que el centro esté cocido y la superficie dorada.
