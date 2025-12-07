Pan dulce sin tacc, rápido y fácil para estas fiestas de fin de año: cómo hacerlo, el paso a paso

El pan dulce es uno de los elementos tradicionales de las celebraciones de fin de año y esta versión, apta para quienes siguen una dieta sin TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno), permite mantener la costumbre sin gluten. La receta, que combina frutas secas y confitadas, asegura una textura esponjosa y un aroma característico.

El tiempo total de preparación de este pan dulce es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Este lapso incluye:

Preparación de la masa: 20 minutos.

20 minutos. Primer levado (reposo): 1 hora.

1 hora. Cocción en el horno: 45 minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan dulce sin tacc, rápido y fácil

Para esta preparación, que rinde entre 8 y 10 porciones, se necesitan los siguientes ingredientes:

Secos: 250 g de harina de arroz, 150 g de fécula de maíz, 100 g de azúcar y una pizca de sal.

250 g de harina de arroz, 150 g de fécula de maíz, 100 g de azúcar y una pizca de sal. Líquidos y grasas: 2 huevos, 100 ml de leche tibia, 100 g de manteca derretida, 10 g de levadura seca.

2 huevos, 100 ml de leche tibia, 100 g de manteca derretida, 10 g de levadura seca. Aromas y relleno: 1 cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de 1 limón, 150 g de frutas confitadas y secas (nueces, almendras, pasas).

Pasos clave para la elaboración del pan dulce sin tacc

El proceso de preparación, según lo informado por la receta, comienza con la activación de la levadura y continúa con la mezcla de los ingredientes secos y húmedos.