El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero también ocupa un lugar destacado dentro de las tradiciones espirituales y los rituales relacionados con la abundancia.

Desde la Antigüedad, sus hojas estuvieron asociadas con la victoria, el éxito y el reconocimiento. Con el paso del tiempo, comenzaron a utilizarse en diferentes prácticas esotéricas vinculadas con la protección y la prosperidad económica.

Una de las más populares consiste en guardar una hoja de laurel dentro de la billetera.

Qué significa llevar una hoja de laurel en la billetera

Según las creencias populares, colocar una hoja de esta planta junto al dinero representa el deseo de atraer nuevas oportunidades laborales, mejorar la economía personal y alcanzar estabilidad financiera.

La billetera, por su parte, simboliza la relación que cada persona mantiene con sus recursos económicos.

Por eso, quienes realizan este ritual también recomiendan mantenerla ordenada y evitar acumular recibos, papeles innecesarios o tarjetas en desuso.

Cómo realizar el ritual del laurel para atraer la abundancia

Elegir una hoja de laurel seca, entera y en buen estado.

Limpiar y ordenar la billetera.

Escribir sobre la hoja una palabra relacionada con la intención personal, como prosperidad, abundancia o éxito.

Guardarla en el compartimento donde se colocan los billetes.

Reemplazarla cuando se deteriore.

Cuándo realizar el ritual de la hoja de laurel

Dentro de las tradiciones esotéricas, el primer día de cada mes es considerado un momento propicio para renovar las intenciones y establecer nuevos objetivos económicos.

También hay quienes eligen realizar esta práctica durante la Luna nueva, asociada simbólicamente con los comienzos y las nuevas oportunidades.

Aunque no existe evidencia científica de que llevar una hoja de laurel atraiga dinero, este ritual puede funcionar como un recordatorio simbólico de las metas personales y la importancia de mantener hábitos financieros saludables.