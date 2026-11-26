Con la llegada de los días de calor, mantener una hidratación adecuada es fundamental para regular la temperatura corporal y garantizar el correcto funcionamiento del organismo.

Según las recomendaciones generales del Ministerio de Salud de la Nación, durante las jornadas de altas temperaturas es importante aumentar el consumo de agua, incluso cuando no se tiene sed.

Los adultos mayores, los niños y las personas que realizan actividad física al aire libre requieren especial atención.

Cuánta agua hay que tomar durante los días de calor

Aunque se suele recomendar beber alrededor de dos litros de agua al día, las necesidades de hidratación varían según la edad, la actividad física, las condiciones de salud y la temperatura ambiente.

Lo ideal es beber agua en pequeñas cantidades a lo largo de toda la jornada, sin esperar a sentir sed.

También es recomendable llevar una botella de agua cuando se sale de casa y aumentar el consumo de líquidos cuando se realiza ejercicio o se transpira intensamente.

Qué bebidas y alimentos ayudan a mantener la hidratación

Además del agua, existen diferentes alternativas que contribuyen a incorporar líquidos al organismo:

Aguas saborizadas caseras sin azúcar.

Infusiones frías sin azúcar.

Sandía, melón, naranja y frutillas.

Pepino, tomate y otras verduras frescas.

Ensaladas y preparaciones livianas.

En cambio, se recomienda evitar el alcohol y limitar las bebidas con grandes cantidades de azúcar.

Cuáles son los síntomas de la deshidratación

El organismo puede manifestar diferentes señales cuando necesita recuperar líquidos:

Dolor de cabeza.

Sequedad en la boca.

Cansancio y debilidad.

Mareos.

Orina escasa o de color oscuro.

Sed intensa.

Ante síntomas como confusión, desmayos o temperatura corporal muy elevada, es fundamental buscar atención médica inmediata, ya que podrían indicar un golpe de calor.

Cinco hábitos para mantenerse hidratado durante el verano

Comenzar el día con un vaso de agua.

Tener siempre una botella de agua a mano.

Incorporar frutas y verduras frescas a las comidas.

Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.

Beber agua antes, durante y después de realizar actividad física.

La hidratación debe ser un hábito constante y no una respuesta exclusiva a la sensación de sed. Incorporar pequeñas rutinas diarias puede ayudar a prevenir complicaciones y disfrutar de los días de calor de manera saludable.