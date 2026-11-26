Las autoridades españolas adoptaron medidas preventivas este jueves tras el naufragio del buque Med Emre, de bandera maltesa. Transportaba 7.000 toneladas de combustible frente a las costas de Ibiza. Falleció uno de los tripulantes.

Se montó un operativo para evitar cualquier daño al ambiente en esta sensible zona del Mediterráneo.

Qué es el buque Med Emre, el petrolero que naufragó en costas de Ibiza

Emilio Rodríguez Díaz, profesor del máster de seguridad marítima de la Universidad de Cádiz. explicó a la radio Cadena SER que el Med Emre se construyó «en Turquía en 2019, era de doble casco», siguiendo lo establecido en el convenio internacional para la prevención de la contaminación del medio marino MARPOL.

«El buque tenía que tener separados los tanques de carga de lo que es el forro exterior del costado del buque», lo que crea «una especie de colchón con el que se evita que la carga de este tipo de buques, que es bastante contaminante, salga al exterior«, agregó.

Sobre sus dimensiones es considerado un petrolero de porte medio. Tiene una eslora de 120 metros y una manga de 17 metros, reportó El Confidencial.

Naufragio del buque Med Emre en una zona de especial valor ecológico

Tras el hecho los diecisiete miembros de la tripulación fueron rescatados. «Dos de ellos necesitaron atención médica» y «uno falleció posteriormente en el hospital de Ibiza», precisó el Gobierno.

El buque naufragó por una causa aún desconocida en la noche del miércoles entre Valencia e Ibiza. Navegaba de Algeciras hacia Barcelona.

«El accidente se ha producido en una zona de especial valor ecológico, en la que se solapan dos espacios protegidos: el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo y el Canal de Ibiza», lamentó en un comunicado la ONG de protección de los océanos Oceana, consignó AFP.

«Se trata de una zona especialmente sensible, por lo que pedimos una rápida actuación de las autoridades para evitar daños al medio marino y una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente», declaró Ricardo Aguilar, director de expediciones de Oceana en Europa.