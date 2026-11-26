Malena Resa encabezó la firma del convenio junto a representantes de ATE y UPCN, tras más de cuatro décadas de vigencia del estatuto municipal.

La intendenta de Plottier, Malena Resa, encabezó hoy la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de la Municipalidad. El acuerdo es resultado de un proceso de negociación entre el Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE y UPCN.

Esto convierte a Plottier en el primer municipio de la región Confluencia y el cuarto de la provincia de Neuquén en contar con esta herramienta para regular el empleo público.

El acto se realizó en la Sala de Conferencias Municipal y contó con la participación del ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli; el secretario de ATE, Carlos Quintriqueo; el representante de UPCN, Marcelino Sepúlveda; y el subsecretario de Trabajo, Pablo Guillermo Castillo.

“Después de más de 40 años, estamos saldando una deuda histórica con los trabajadores municipales. Esto es posible porque hubo una decisión política de avanzar”, expresó Resa.

Nuevas reglas para el ingreso y la carrera municipal

El convenio comprende 213 artículos y tendrá aplicación inmediata. Establece un marco normativo para regular las relaciones laborales, la carrera administrativa, las condiciones de trabajo y la participación sindical.

Una de las principales modificaciones es la implementación de un escalafón único, funcional y móvil, que tendrá en cuenta la formación, la antigüedad, la evaluación de desempeño y la capacitación de los empleados.

También establece el ingreso por concurso y un período de prueba de 12 meses, sujeto a evaluaciones favorables y al cumplimiento de las instancias de capacitación correspondientes.

En materia salarial, contempla 44 bonificaciones bajo un régimen que unifica y organiza los adicionales existentes.

“Ordenar, planificar y jerarquizar el empleo municipal son pilares de nuestra gestión. Queremos que cada trabajador tenga reglas claras y oportunidades de crecimiento”, sostuvo la intendenta.

Los nuevos derechos de los empleados municipales

El convenio incorpora disposiciones vinculadas con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la protección de los empleados municipales.

Los trabajadores municipales de Plottier celebraron la firma de su primer Convenio Colectivo de Trabajo.

Entre las medidas se destacan la ampliación de las licencias parentales y la prevención de la violencia laboral y de género, además de mecanismos de acompañamiento ante situaciones específicas.

Asimismo, establece la conformación de comisiones paritarias permanentes para el seguimiento de las condiciones laborales, la seguridad e higiene, la provisión de elementos de protección personal, la capacitación y los concursos de ingreso y ascenso.

Resa destacó la importancia de establecer políticas laborales que tengan continuidad más allá de los cambios de gobierno. “Estamos construyendo una herramienta que trasciende nuestra gestión”, aseguró.