Feng Shui: qué ropa hay que sacar del placard para renovar la energía en primavera

Con la llegada de la primavera, ordenar el guardarropa puede convertirse en algo más que una tarea doméstica. Según el Feng Shui, conservar prendas deterioradas, olvidadas o vinculadas con etapas que ya terminaron podría favorecer una sensación de estancamiento. Qué recomienda retirar y por dónde empezar.

El cambio de temporada suele ser el momento elegido para revisar el placard: guardar los abrigos más pesados, recuperar las prendas livianas y descubrir todo aquello que lleva meses —o incluso años— ocupando espacio sin usarse.

Para el Feng Shui, esta limpieza tiene además un significado simbólico. Esta antigua práctica china propone mantener los ambientes ordenados y despejados para favorecer la circulación del chi, concepto que hace referencia a la energía vital.

Desde esta mirada, un placard abarrotado de prendas que ya no se utilizan representa dificultad para dejar espacio a lo nuevo. Por eso, el comienzo de la primavera puede ser una buena oportunidad para revisar qué vale la pena conservar.

Es importante aclarar que estas recomendaciones pertenecen a las creencias y principios del Feng Shui y no existe evidencia científica de que retirar determinadas prendas pueda modificar la suerte, el dinero o acontecimientos futuros.

Qué ropa conviene sacar del placard, según el Feng Shui

No hace falta renovar todo el guardarropa. La propuesta es más sencilla: identificar aquello que permanece guardado sin una verdadera razón.

Estas son algunas de las prendas que se recomienda revisar:

Ropa rota o muy deteriorada: prendas descosidas, manchadas o desgastadas que sabemos que probablemente no volveremos a usar.

prendas descosidas, manchadas o desgastadas que sabemos que probablemente no volveremos a usar. Prendas que ya no quedan bien: conservar durante años ropa esperando volver a usarla puede terminar ocupando un espacio innecesario.

conservar durante años ropa esperando volver a usarla puede terminar ocupando un espacio innecesario. Ropa que no se usa desde hace mucho tiempo: salvo prendas especiales o de valor sentimental, si atravesó varias temporadas sin salir del placard puede ser momento de reconsiderarla.

salvo prendas especiales o de valor sentimental, si atravesó varias temporadas sin salir del placard puede ser momento de reconsiderarla. Prendas asociadas con recuerdos desagradables: desde la perspectiva simbólica del Feng Shui, los objetos también pueden funcionar como recordatorios permanentes de etapas que preferimos dejar atrás.

desde la perspectiva simbólica del Feng Shui, los objetos también pueden funcionar como recordatorios permanentes de etapas que preferimos dejar atrás. Ropa que ya no representa nuestro estilo: los gustos cambian y el guardarropa también puede acompañar esas transformaciones.

La clave no está en tirar indiscriminadamente. Lo que se encuentre en buenas condiciones puede donarse, venderse, intercambiarse o reutilizarse, una alternativa más sustentable que simplemente desecharlo.

Por qué el Feng Shui recomienda evitar un placard abarrotado

Uno de los principios más conocidos del Feng Shui es la importancia de evitar la acumulación excesiva.

Un guardarropa donde cuesta encontrar las prendas, los cajones apenas cierran y las perchas están completamente apretadas puede generar además una sensación cotidiana de desorden.

La idea es dejar algo de espacio disponible, no solo por una cuestión práctica. Simbólicamente, dentro del Feng Shui ese vacío representa la posibilidad de permitir la llegada de nuevas experiencias y cambios.

No significa, sin embargo, que haya que tener un placard minimalista. El objetivo es conservar aquello que realmente se usa, se necesita o tiene un significado positivo.

El método sencillo para ordenar la ropa en primavera

Para evitar convertir la limpieza en una tarea interminable, se puede empezar por una sola categoría: remeras, pantalones, vestidos o zapatos.

Después, separar las prendas en tres grupos: las que se quedan, las que necesitan reparación y las que pueden salir del placard.

También conviene aprovechar para limpiar estantes y cajones antes de volver a guardar todo. Una vez terminada la selección, organizar la ropa por tipo o frecuencia de uso facilita mantener el orden durante más tiempo.

La primavera ofrece así una excusa perfecta para hacer espacio. Y, más allá de las creencias del Feng Shui, quedarse con un guardarropa más ordenado y funcional puede simplificar algo tan cotidiano como elegir qué ponerse cada mañana.