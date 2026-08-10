Postre de naranja sin horno: fresco, cremoso y fácil de preparar

La naranja es la protagonista de este postre sin horno, ideal para los días en que se busca algo dulce, fresco y fácil de preparar. Con pocos ingredientes y un tiempo de frío, se puede lograr una preparación cremosa y con un intenso sabor cítrico.

Ingredientes

4 naranjas

400 ml de crema de leche

1 lata de leche condensada

1 sobre de gelatina sin sabor

5 cucharadas de agua

Ralladura de 1 naranja

Galletitas dulces, opcionales, para la base

Preparación

Preparar la naranja. Exprimir las naranjas hasta obtener aproximadamente 200 ml de jugo. Reservar un poco de ralladura para aromatizar y decorar. Hidratar la gelatina. Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente junto con las cinco cucharadas de agua. Dejar reposar unos minutos y luego disolverla con unos segundos de calor, sin que llegue a hervir. Armar la crema. En un bowl, mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de naranja. Incorporar la gelatina disuelta y mezclar bien. Agregar la crema. Batir la crema de leche hasta que tome consistencia, sin necesidad de que quede completamente firme. Incorporarla a la preparación anterior con movimientos envolventes. Llevar a frío. Distribuir la mezcla en copas individuales o en un molde. Si se desea, colocar previamente una base de galletitas trituradas. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas, hasta que el postre quede firme. Decorar y servir. Antes de servir, agregar ralladura de naranja, gajos de fruta o unas hojas de menta.

Un tip para potenciar el sabor

Para conseguir un sabor más intenso, se puede sumar una cucharadita de esencia de vainilla o utilizar parte de la pulpa de la naranja junto con el jugo. También es posible reemplazar la base de galletitas por vainillas trituradas.