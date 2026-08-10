Postre de naranja sin horno: fresco, cremoso y fácil de preparar
Una receta fresca, cremosa y fácil de preparar que no necesita horno y tiene a la naranja como protagonista.
La naranja es la protagonista de este postre sin horno, ideal para los días en que se busca algo dulce, fresco y fácil de preparar. Con pocos ingredientes y un tiempo de frío, se puede lograr una preparación cremosa y con un intenso sabor cítrico.
Ingredientes
- 4 naranjas
- 400 ml de crema de leche
- 1 lata de leche condensada
- 1 sobre de gelatina sin sabor
- 5 cucharadas de agua
- Ralladura de 1 naranja
- Galletitas dulces, opcionales, para la base
Preparación
- Preparar la naranja. Exprimir las naranjas hasta obtener aproximadamente 200 ml de jugo. Reservar un poco de ralladura para aromatizar y decorar.
- Hidratar la gelatina. Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente junto con las cinco cucharadas de agua. Dejar reposar unos minutos y luego disolverla con unos segundos de calor, sin que llegue a hervir.
- Armar la crema. En un bowl, mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de naranja. Incorporar la gelatina disuelta y mezclar bien.
- Agregar la crema. Batir la crema de leche hasta que tome consistencia, sin necesidad de que quede completamente firme. Incorporarla a la preparación anterior con movimientos envolventes.
- Llevar a frío. Distribuir la mezcla en copas individuales o en un molde. Si se desea, colocar previamente una base de galletitas trituradas. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas, hasta que el postre quede firme.
- Decorar y servir. Antes de servir, agregar ralladura de naranja, gajos de fruta o unas hojas de menta.
Un tip para potenciar el sabor
Para conseguir un sabor más intenso, se puede sumar una cucharadita de esencia de vainilla o utilizar parte de la pulpa de la naranja junto con el jugo. También es posible reemplazar la base de galletitas por vainillas trituradas.
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