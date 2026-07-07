ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Postre de zanahoria saludable: una receta sin azúcar y sin horno, ideal para una merienda nutritiva

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este postre aporta fibra, vitaminas y proteínas, y es una alternativa para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin resignar el sabor.

Redacción

Por Redacción

Un postre de zanahoria sin azúcar y sin horno combina ingredientes simples con un alto aporte de fibra y proteínas. Imagen ilustrativa.

Un postre de zanahoria sin azúcar y sin horno combina ingredientes simples con un alto aporte de fibra y proteínas. Imagen ilustrativa.

Aunque suele asociarse con preparaciones saladas, la zanahoria tiene azúcares naturales que se intensifican durante la cocción. Además, aporta humedad a las masas, por lo que permite obtener tortas y budines más tiernos sin necesidad de agregar grandes cantidades de aceite o manteca.

Ingredientes (4 porciones)

  • 2 zanahorias medianas (200 g), ralladas finas
  • 2 huevos
  • 150 g de yogur griego natural o yogur descremado
  • 40 g de harina de avena sin gluten (o avena molida certificada sin TACC)
  • 20 g de proteína sabor vainilla (opcional, pero queda más esponjoso)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de canela
  • ½ cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de ½ naranja o limón
  • Endulzante a gusto (eritritol, stevia o monk fruit)

Cobertura (opcional)

  • 150 g de yogur griego
  • Canela
  • Unas nueces picadas

Preparación

  1. Mezclá los huevos con el yogur, la vainilla y el endulzante.
  2. Incorporá la zanahoria rallada.
  3. Agregá la harina de avena, la proteína (si usás), el polvo para hornear y la canela.
  4. Verté la mezcla en un recipiente apto para microondas, previamente apenas engrasado.
  5. Cociná 6 a 8 minutos a potencia media-alta. Pinchá con un palillo: si sale limpio, está listo.
  6. Dejá enfriar completamente.
  7. Cubrí con el yogur mezclado con canela y decorá con unas nueces.

Temas

Postres

Receta fácil

Zanahorias

Aunque suele asociarse con preparaciones saladas, la zanahoria tiene azúcares naturales que se intensifican durante la cocción. Además, aporta humedad a las masas, por lo que permite obtener tortas y budines más tiernos sin necesidad de agregar grandes cantidades de aceite o manteca.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén