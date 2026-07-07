Postre de zanahoria saludable: una receta sin azúcar y sin horno, ideal para una merienda nutritiva
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este postre aporta fibra, vitaminas y proteínas, y es una alternativa para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin resignar el sabor.
Aunque suele asociarse con preparaciones saladas, la zanahoria tiene azúcares naturales que se intensifican durante la cocción. Además, aporta humedad a las masas, por lo que permite obtener tortas y budines más tiernos sin necesidad de agregar grandes cantidades de aceite o manteca.
Ingredientes (4 porciones)
- 2 zanahorias medianas (200 g), ralladas finas
- 2 huevos
- 150 g de yogur griego natural o yogur descremado
- 40 g de harina de avena sin gluten (o avena molida certificada sin TACC)
- 20 g de proteína sabor vainilla (opcional, pero queda más esponjoso)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de ½ naranja o limón
- Endulzante a gusto (eritritol, stevia o monk fruit)
Cobertura (opcional)
- 150 g de yogur griego
- Canela
- Unas nueces picadas
Preparación
- Mezclá los huevos con el yogur, la vainilla y el endulzante.
- Incorporá la zanahoria rallada.
- Agregá la harina de avena, la proteína (si usás), el polvo para hornear y la canela.
- Verté la mezcla en un recipiente apto para microondas, previamente apenas engrasado.
- Cociná 6 a 8 minutos a potencia media-alta. Pinchá con un palillo: si sale limpio, está listo.
- Dejá enfriar completamente.
- Cubrí con el yogur mezclado con canela y decorá con unas nueces.
Comentarios