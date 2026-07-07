Postre de zanahoria saludable: una receta sin azúcar y sin horno, ideal para una merienda nutritiva

Un postre de zanahoria sin azúcar y sin horno combina ingredientes simples con un alto aporte de fibra y proteínas. Imagen ilustrativa.

Aunque suele asociarse con preparaciones saladas, la zanahoria tiene azúcares naturales que se intensifican durante la cocción. Además, aporta humedad a las masas, por lo que permite obtener tortas y budines más tiernos sin necesidad de agregar grandes cantidades de aceite o manteca.

Ingredientes (4 porciones)

2 zanahorias medianas (200 g), ralladas finas

2 huevos

150 g de yogur griego natural o yogur descremado

40 g de harina de avena sin gluten (o avena molida certificada sin TACC)

20 g de proteína sabor vainilla (opcional, pero queda más esponjoso)

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de ½ naranja o limón

Endulzante a gusto (eritritol, stevia o monk fruit)

Cobertura (opcional)

150 g de yogur griego

Canela

Unas nueces picadas

Preparación