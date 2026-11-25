Netflix suma una nueva propuesta a su catálogo de producciones inspiradas en hechos reales. La plataforma presentó el tráiler oficial de El asesinato de JonBenét Ramsey, una miniserie que aborda uno de los casos criminales más recordados de Estados Unidos y que, casi tres décadas después, continúa sin resolverse.

Según informó Noticias Argentinas, la producción estará protagonizada por Melissa McCarthy, ganadora del premio Emmy, y Clive Owen, ganador del Globo de Oro, quienes interpretarán a Patsy y John Ramsey.

De qué trata El asesinato de JonBenét Ramsey, la nueva miniserie de Netflix

La historia se remonta a la Navidad de 1996, cuando un crimen ocurrido en Boulder, Colorado, conmocionó a la sociedad estadounidense y despertó un enorme interés mediático.

La producción reconstruye las dificultades que atravesaron los investigadores, las sospechas que recayeron sobre el entorno familiar y la presión de los medios de comunicación.

A diferencia de otras propuestas del género, la miniserie busca explorar las consecuencias emocionales de la tragedia y el impacto de la exposición pública sobre la familia Ramsey.

Melissa McCarthy explicó que uno de los objetivos de su interpretación fue recuperar la dimensión humana de una historia que, con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno mediático.

Un elenco de Hollywood para una historia inspirada en hechos reales

La producción cuenta con Richard LaGravenese como responsable creativo, reconocido por su trabajo en películas como Posdata: te amo y Escritores de la libertad.

Además de Melissa McCarthy y Clive Owen, el elenco incluye a:

Garrett Hedlund.

Alison Pill.

Shea Whigham.

Will Patton.

Margo Martindale.

Owen Teague.

La propuesta combina elementos del drama psicológico y el género policial, con diferentes perspectivas sobre una investigación que nunca consiguió esclarecer el crimen.

Cuándo se estrena El asesinato de JonBenét Ramsey en Netflix

La miniserie contará con seis episodios que estarán disponibles en Netflix a partir del jueves 10 de diciembre de 2026.

Su lanzamiento coincidirá con la antesala del 30º aniversario del caso, que anteriormente inspiró documentales y distintas producciones audiovisuales.

Con este estreno, Netflix refuerza su apuesta por el género true crime, aunque en esta oportunidad propone una mirada que pone el foco en el duelo, las dificultades de la investigación y los límites de la cobertura mediática.