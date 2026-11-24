A pocos días de comenzar diciembre, muchas familias ya empiezan a preparar los adornos navideños. Aunque las tendencias de decoración cambian cada año, existen elementos que conservan un significado especial dentro de las celebraciones.

Según el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia del Vaticano, el árbol de Navidad representa la vida y tiene un profundo significado dentro de la tradición cristiana.

Sus adornos también adquirieron diferentes interpretaciones religiosas y culturales con el paso de los siglos.

Qué significa cada adorno del árbol de Navidad

La estrella: representa la estrella de Belén, que, según la tradición cristiana, guio a los Reyes Magos hasta Jesús.

representa la estrella de Belén, que, según la tradición cristiana, guio a los Reyes Magos hasta Jesús. Las luces: simbolizan la esperanza y la luz de Cristo.

simbolizan la esperanza y la luz de Cristo. Las esferas: se relacionan con antiguas decoraciones realizadas con manzanas y frutos.

se relacionan con antiguas decoraciones realizadas con manzanas y frutos. Las campanas: se asocian con el anuncio de acontecimientos felices y las celebraciones religiosas.

se asocian con el anuncio de acontecimientos felices y las celebraciones religiosas. Los ángeles: evocan el anuncio del nacimiento de Jesús.

evocan el anuncio del nacimiento de Jesús. Los regalos: representan la generosidad y recuerdan las ofrendas de los Reyes Magos.

Qué significa el color verde del árbol de Navidad

La elección de árboles de hojas perennes, como los pinos y los abetos, tiene un significado particular.

Su capacidad para mantener el follaje durante el invierno del hemisferio norte convirtió a estas especies en una representación de la continuidad de la vida y la esperanza.

Dentro de la tradición cristiana, el Vaticano también vincula el árbol navideño con el árbol de la vida mencionado en los relatos bíblicos.

Cuándo se arma el arbolito de Navidad en 2026

En Argentina, la fecha tradicional para decorar el árbol será el martes 8 de diciembre, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Sin embargo, no existe una obligación religiosa de esperar hasta ese día. Algunas familias comienzan los preparativos durante noviembre y otras lo hacen con el inicio del Adviento, que este año será el domingo 29 de noviembre.

Cuándo hay que desarmar el árbol de Navidad

La costumbre popular en Argentina establece que los adornos se retiran el 6 de enero, después de la celebración del Día de los Reyes Magos.

Más allá de las fechas y las creencias religiosas, decorar el árbol continúa siendo una oportunidad para compartir tiempo en familia, recuperar recuerdos y renovar los deseos de cara al próximo año.