Cuando el termómetro empieza a subir, también cambian las ganas de cocinar. Los platos calientes y las preparaciones elaboradas dejan lugar a ensaladas, frutas, licuados y comidas rápidas que permitan resolver el almuerzo o la cena sin pasar demasiado tiempo frente a la cocina.

Pero comer fresco no significa comer menos ni saltear comidas. En general, los especialistas en nutrición coinciden en que, durante los días de altas temperaturas, lo importante es mantener una alimentación variada, prestar especial atención a la hidratación y elegir preparaciones prácticas que aporten los nutrientes necesarios para el organismo.

Qué comer en verano: 7 recomendaciones para los días de mucho calor

1. Tomar agua durante todo el día, aunque no tengas sed

La hidratación es una de las principales prioridades durante el verano. Con las altas temperaturas, el organismo pierde más líquido a través de la transpiración, especialmente cuando se realizan actividades físicas o se permanece al aire libre.

Los especialistas recomiendan tener siempre una botella de agua a mano y beber regularmente, sin esperar a sentir mucha sed.

Además, conviene prestar atención a señales como la boca seca, el dolor de cabeza, los mareos o la orina muy oscura, que pueden indicar falta de hidratación.

2. Incorporar frutas y verduras frescas

Sandía, melón, duraznos, frutillas, tomates, pepinos y hojas verdes son algunos de los alimentos que resultan especialmente atractivos cuando hace calor.

Además de aportar vitaminas, minerales y fibra, muchas frutas y verduras contienen una elevada proporción de agua.

Una buena idea es preparar ensaladas variadas, incorporar frutas al desayuno o utilizarlas como colación durante la tarde.

3. Elegir comidas fáciles que no requieran mucho tiempo de cocina

Cuando las temperaturas son elevadas, nadie quiere pasar horas frente al horno.

Por eso, los wraps, sándwiches, ensaladas completas y preparaciones frías se convierten en grandes aliados.

Algunas ideas para resolver las comidas son:

Wraps integrales con pollo, atún, hummus y vegetales.

con pollo, atún, hummus y vegetales. Ensaladas de arroz o legumbres con tomate, huevo y verduras.

con tomate, huevo y verduras. Sándwiches frescos con queso, pollo cocido y hojas verdes.

con queso, pollo cocido y hojas verdes. Ensaladas de pasta fría con vegetales y aceite de oliva.

con vegetales y aceite de oliva. Bowls de verduras con quinoa, garbanzos o lentejas.

La clave es combinar distintos grupos de alimentos para conseguir platos completos y satisfactorios.

4. No saltear comidas ni hacer dietas restrictivas

Con la llegada del verano, muchas personas intentan reducir drásticamente las cantidades de comida para bajar de peso.

Sin embargo, los especialistas advierten que las restricciones excesivas pueden aumentar el hambre y dificultar una relación equilibrada con la alimentación.

El organismo necesita proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables, vitaminas y minerales durante todo el año.

Por eso, lo recomendable es mantener una alimentación variada, respetar las señales de hambre y saciedad y evitar las prohibiciones innecesarias.

5. Preparar opciones prácticas para llevar a la pileta, la playa o el trabajo

Durante el verano es habitual pasar más tiempo fuera de casa, por lo que organizar las comidas puede ayudar a evitar improvisaciones.

Entre las alternativas fáciles de transportar se encuentran las frutas enteras, los frutos secos, las galletitas caseras, los budines y los sándwiches.

Los alimentos perecederos, como yogures, quesos, carnes cocidas y preparaciones con huevo, deben mantenerse refrigerados, especialmente cuando las temperaturas son elevadas.

Una conservadora con refrigerantes puede ser una buena aliada para las salidas largas.

6. No reemplazar todas las comidas por licuados o ensaladas

Los licuados de frutas y las ensaladas pueden ser excelentes opciones para el verano, pero no necesariamente constituyen una comida completa por sí solos.

Una alimentación equilibrada también necesita proteínas, grasas saludables y fuentes de energía.

Por ejemplo, una ensalada puede incorporar huevo, pollo, atún, legumbres o queso, mientras que un licuado puede acompañarse con una tostada integral y algún alimento proteico.

El objetivo es conseguir comidas frescas, pero también nutritivas y que aporten saciedad.

7. Disfrutar de las comidas sin prohibiciones

Helados, churros, facturas y otras preparaciones típicas de las vacaciones también pueden formar parte de la alimentación.

Los especialistas recuerdan que no es necesario eliminar alimentos por completo para mantener hábitos saludables.

Lo importante es considerar el conjunto de la alimentación, la frecuencia de consumo y las necesidades individuales.

Disfrutar de una comida especial durante una salida o unas vacaciones no significa abandonar una alimentación equilibrada.

Qué alimentos conviene priorizar durante una ola de calor

Durante los días de temperaturas extremas, puede resultar útil organizar un menú con preparaciones que requieran poca cocción y puedan servirse frescas.

Entre las opciones se encuentran las frutas de estación, verduras, legumbres, cereales, huevos, carnes magras y lácteos conservados adecuadamente.

También es importante evitar dejar alimentos perecederos durante períodos prolongados fuera de la heladera, ya que el calor favorece la multiplicación de microorganismos.

Las bebidas alcohólicas no reemplazan al agua para hidratarse, y conviene moderar su consumo, especialmente durante jornadas de calor intenso.

Cómo organizar un menú fresco para un día de verano

Una alternativa sencilla es combinar alimentos fáciles de conseguir y preparaciones que no requieran demasiado tiempo.

Desayuno: yogur con frutas y avena, acompañado de agua.

Almuerzo: wraps integrales con pollo, tomate, zanahoria y lechuga.

Merienda: licuado de frutas y tostadas con queso.

Cena: ensalada de arroz con atún, huevo y vegetales.

Entre comidas: frutas frescas, frutos secos o alguna colación según el apetito.

Estas combinaciones son ejemplos orientativos y pueden adaptarse a las preferencias, necesidades y posibilidades de cada persona.

Comer bien en verano no tiene por qué ser complicado

La llegada del calor puede ser una buena oportunidad para incorporar más frutas y verduras, probar nuevas combinaciones y simplificar las preparaciones cotidianas.

La clave no está en seguir dietas estrictas ni en comer únicamente alimentos livianos, sino en mantener una alimentación variada, suficiente y adaptada a cada persona.

Con agua siempre disponible, ingredientes frescos y un poco de organización, es posible resolver las comidas de verano de manera práctica, saludable y sin pasar horas en la cocina.