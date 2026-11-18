El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que suspenda el descuento del 20% que aplicaba sobre la pensión de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner, correspondiente al beneficio que cobra como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La resolución fue firmada por la jueza Karina Alonso Candis y ratificó la vigencia de la medida cautelar que había restablecido el pago de la prestación. Además, estableció un plazo de diez días hábiles para que el organismo deje de realizar las retenciones y presente las constancias que acrediten el cumplimiento de la orden.

Hasta agosto, la pensión mensual de la expresidenta ascendía a $15.683.154,06. Sobre ese monto, la Anses retenía aproximadamente $3.136.630, por lo que, con el cese del descuento, Cristina Kirchner volverá a percibir esa suma.

Por qué la Anses le descontaba el 20% a Cristina Kirchner

El conflicto se originó después de que, en febrero, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenara restablecer provisoriamente la asignación mensual vitalicia por viudez que había sido retirada en noviembre de 2024.

En ese momento, el Gobierno también había suspendido la asignación que le correspondía a Cristina Kirchner como expresidenta. Ambas prestaciones superaban los $35 millones brutos.

Tras la restitución judicial del pago, concretada en agosto, la Anses resolvió aplicar una retención del 20% sobre el monto bruto con el objetivo de recuperar $660.052.338.

El organismo fundamentó esa decisión en la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua dictada contra la exmandataria en la causa Vialidad, que quedó firme. Según la interpretación del Estado, la percepción de las asignaciones de privilegio contempladas en la Ley 24.018 carecía de sustento legítimo ante una condena penal firme.

A partir de un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, la Anses sostuvo que el cobro de esos beneficios constituía un «enriquecimiento indebido» a costa del Estado.

Los argumentos de la jueza para frenar las retenciones

En su resolución, Alonso Candis consideró que la Anses no tenía autorización legal para realizar descuentos directos sobre la pensión de la expresidenta.

La magistrada señaló que la medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social no contemplaba ningún tipo de retención sobre el beneficio.

También aclaró que la resolución administrativa RESOL-2025-343-ANSES habilitaba al organismo a iniciar las vías judiciales correspondientes para reclamar las sumas que consideraba percibidas indebidamente, pero no a recuperarlas mediante descuentos automáticos.

Por ese motivo, ordenó suspender la retención del 20% y acreditar el cumplimiento de la medida dentro del plazo establecido.

Por otra parte, la expresidenta había reclamado el pago de los montos retroactivos y sus intereses, correspondientes al período comprendido entre el restablecimiento judicial del beneficio y el inicio efectivo de los pagos. También había solicitado que se declarara la nulidad de la resolución 343 de la Anses.

Sin embargo, la jueza mantuvo el criterio de una resolución del 23 de junio, en la que había rechazado el reclamo por los retroactivos.

En cuanto al pedido de nulidad, también lo desestimó. Argumentó que Cristina Kirchner había tomado conocimiento del contenido del acto administrativo y ejercido su derecho de defensa. Además, consideró que una eventual irregularidad en la notificación no constituía, por sí sola, una causal suficiente para anular la resolución.