Receta de gelatina viral de Tiktok: fácil de preparar en verano y con mucho colágeno, el paso a paso

La gelatina se posiciona cada vez más como un componente fundamental en la alimentación saludable. Su bajo contenido calórico y su probada capacidad para generar saciedad la convierten en un alimento recomendado por nutricionistas. Este postre es un gran aliado para complementar dietas y favorecer el control de peso sobre todo en épocas de calor como el verano.

Adicionalmente, este alimento es una fuente significativa de colágeno. Este componente es esencial para fortalecer los huesos y mejorar la flexibilidad de las articulaciones. Contribuye también a una piel más elástica y firme, aspectos valorados en un estilo de vida consciente de la salud.

Recientemente, una receta innovadora de gelatina se ha vuelto viral en la plataforma TikTok. La propuesta destaca por su particular sabor y por su capacidad para aportar una amplia variedad de nutrientes al organismo. Fue compartida por la nutricionista Luiselit Castro, a través de la cuenta de su emprendimiento de comidas.

Los ingredientes necesarios para preparar la gelatina viral de tiktok con mucho colágeno

Para preparar esta particular gelatina de hibisco, los ingredientes son sencillos y accesibles. Se necesitan 50 gramos de hibisco seco, una rama de canela y un trozo pequeño de jengibre fresco. Además, se utilizan dos litros de agua, stevia para endulzar al gusto y un sobre de gelatina sin sabor, que es clave para la consistencia.

Esta gelatina de hibisco se destaca por su riqueza en antioxidantes. El hibisco, el jengibre y la canela son reconocidos por su alto contenido de estos compuestos. El hibisco, en particular, aporta flavonoides y antocianinas, mientras que la canela combate eficazmente el estrés oxidativo en el cuerpo.

En cuanto a vitaminas y minerales, el hibisco es una notable fuente de vitamina C, hierro y zinc, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico. El jengibre, por su parte, suma minerales que favorecen la energía y la salud metabólica. Además, el jengibre es ampliamente valorado por sus propiedades antiinflamatorias, que pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación sistémica.

Paso a paso para preparar la gelatina viral este verano 2026

La preparación comienza calentando el agua en una olla hasta que alcance el punto de ebullición. Una vez hirviendo, se deben infusionar el hibisco, la canela y el jengibre durante cinco a diez minutos. El tiempo exacto dependerá de la intensidad de sabor que se desee lograr en la gelatina.

Después de la infusión, se retira la olla del fuego y se endulza la mezcla con stevia, ajustando la cantidad al gusto personal. Posteriormente, se disuelve un sobre de gelatina sin sabor en una pequeña porción de la infusión tibia y se incorpora esta preparación al resto del líquido. Finalmente, se divide la mezcla en potes individuales y se deja enfriar para que solidifique.