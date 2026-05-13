No más pedidos de secuestros de vehículos eternos: ahora tendrán fecha de expiración, las excepciones

Este plazo se aplicará solo si la autoridad judicial no dispone la renovación de medida dentro del mismo período. (Foto: archivo)

El Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo régimen para los pedidos de secuestro vehicular registrados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). La nueva normativa establece que tendrán una vigencia máxima de 36 meses, salvo que la autoridad judicial determine lo contrario.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, bajo la Resolución 438/2026 y apunta a evitar que las medidas permanezcan activas de manera indefinida.

La normativa alcanza específicamente a los pedidos de secuestro de carácter administrativo y a las causas judiciales civiles o comerciales. La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional (MSN).

Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a problemas detectados por las fuerzas policiales y de seguridad en distintas jurisdicciones, donde persistían medidas cautelares vencidas o sin plazo definido. Esa situación generaba inconsistencias operativas y, en algunos casos, derivaba en retenciones injustificadas de vehículos.

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Las causas penales quedaron exceptuadas. Según se explicó, esos registros serán eliminados automáticamente una vez cumplido el plazo de tres años si no existe una renovación o ratificación expresa por parte de la autoridad competente.

La resolución deja afuera a los secuestros vinculados con causas penales. En esos casos, las medidas continuarán vigentes dentro del sistema federal hasta que la Justicia ordene formalmente su levantamiento. De esta manera, los expedientes penales mantendrán un tratamiento diferenciado respecto de los trámites administrativos y civiles.

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Con estos cambios las fuerzas de seguridad deberán adaptar sus procedimientos internos para garantizar que la información incorporada al Sifcop permanezca actualizada y con controles adecuados. El Gobierno aclaró que la resolución no implica la nulidad automática de órdenes judiciales ya emitidas, sino que establece un criterio administrativo para ordenar la permanencia de los registros dentro de la base federal.

La Subsecretaría de Investigación Criminal, dependiente de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, fue designada como autoridad de aplicación. El organismo tendrá a su cargo la elaboración de normas técnicas y operativas para controlar el funcionamiento del nuevo sistema y coordinar la actualización de datos entre las distintas fuerzas federales y provinciales.

Las autoridades advirtieron que la acumulación indefinida de medidas vencidas afectaba principios de proporcionalidad y razonabilidad, además de generar un uso ineficiente de recursos operativos.

Resolución 438/2026