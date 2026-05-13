Tejetón solidario en Viedma: 960 cuadraditos para mitigar el invierno patagónico

La fundación Sí convocó al cuarto «Tejetón solidario» en Viedma con el fin de confeccionar mantas de abrigo para familias en situación de vulnerabilidad. El proyecto consistió en jornadas programadas durante todos los miércoles en la Plazoleta del Fundador para confeccionar los «cuadraditos» de telar que se unirán en frazadas el próximo domingo 17 en el Salón San Marino, ubicado en Colon 965.

Tejetón solidario de fundación SI Viedma. Foto: Mauricio Martin.

La campaña nació en 2023 con la recaudación de telares de lana de 20 x 20 centímetros, que luego fueron unidos en mantas buscando dar respuesta a la demanda de abrigo durante la temporada invernal. «Las referentes de los merenderos nos pedían frazadas, entonces empezamos a tejerlas y se sostuvo a lo largo del tiempo», explicó Melisa Gastañaga, coordinadora de la organización.

Sin embargo, este año la fundación pretende sumar un nuevo eje a la convocatoria, invitando a la comunidad a reunirse semanalmente para realizar los cuadraditos desde cero en pos de afianzar el vinculo social y poder orientar a quienes quieran aprender «no es necesario saber tejer, podes acercarte y entre todas vamos armando al ritmo de cada uno».

Telares requeridos 960 Para realizar quince mantas que luego serán entregadas a las familias.

Tejedoras voluntarias en el Centro Cultural de Viedma. Foto: Mauricio Martin.

Mil cuadraditos

De acuerdo a las voluntarias, cada trabajo requiere de 64 cuadrados de 20 x 20 centímetros, que luego se unen para formar las mantas. En 2025, la convocatoria permitió tejer 10 mantas que fueron entregadas en los merenderos. Sin embargo, este año buscan redoblar la apuesta, «tratamos de hacer mínimo quince. Ese es el objetivo para este año, yo me tengo toda la fe honestamente porque veo la movida y la gente que se suma».

Desde la organización remarcaron que quienes deseen colaborar pueden acercarse todos los miércoles a tejer en los encuentros dispuestos en el cartel de Viedma de la Costanera o también donar materiales como lana, agujas e hilos que serán utilizados para la confección de las mantas. Además, indicaron que se instalaron cajas de recolección en lanerías locales como Lanera Arro Bell, El Cofre y Trilanas, dentro de la capital rionegrina o Por Amor Al Arte en Patagones, con el fin de facilitar la entrega de donaciones, y que la convocatoria apunta a ampliar la participación comunitaria.

Tejiendo vínculos

Con una temporada de fríos intensos cada vez más cerca, el grupo de voluntarios pretende transformar el acto de tejer en una forma de vinculación comunitaria que no solo atenue el frío sino también la soledad. «Esta bueno porque te conoces, compartís un buen rato, tomamos unos mates. Hay mucha gente sola, así que esto viene a formar parte de un todo, poder socializar y hacer vinculo», comento Gastañaga.

En este sentido, la fundación invita a toda la comunidad a formar parte del proyecto, al cual ya se van sumando más de veinte tejedoras nuevas. «En estos días se sumó mucha gente que no forma parte de la fundación. Vienen a hacer cuadraditos, se comparte un mate y también se genera un espacio social. Incluso hay personas que tejen desde su casa»

Cuadrados de tela que serán utilizados en las mantas. Foto: Mauricio Martín.

Fundación Sí: otros proyectos

La fundación Sí, es una ONG que nació en 2012 y cuenta con sedes en Viedma, Roca y Bariloche dentro de Río Negro donde se desarrollan distintos proyectos solidarios a lo largo del año, tales como la iniciativa a nivel nacional de «Sí Pueden», orientada a fortalecer el vínculo con niñas, niños y adolescentes a través del juego y propuestas de educación emocional.

En el caso de Viedma, la organización funciona desde hace 12 años y cuenta con un equipo de 21 voluntarios activos que actualmente trabajan en el merendero «Caritas Felices», ubicado en el barrio 30 de Marzo, donde asisten a chicos de entre 2 y 17 años, con actividades diferenciadas por edades, colaboraciones de alimentos para la merienda y campañas de útiles escolares.

También impulsa acciones orientadas a adultos mayores, con visitas quincenales al Hogar del Abuelo Pepe, donde se realizan actividades recreativas adaptadas a las posibilidades de cada residente. «Planificamos con anterioridad y llevamos propuestas que les gustan a ellos, ya sea dibujar, pintar, les gusta la música y también hacemos algunas actividades de motricidad, algunos pueden bailar otros mover las manos pero vamos acoplando», manifestaron desde la fundación.

A esto se suman campañas puntuales ante las necesidades que van surgiendo en la comunidad, y que en este caso se acrecientan «Notamos más demanda porque está muy profunda la crisis. Además hubo muchos incendios, a algunas familias se les inundó la casa, todo lo que es climático colaboró a que la gente necesite más colchones, mantas, ropa, todo ese tipo de cosas», sentenció Gastañaga.

En este sentido, la campaña buscará reunir la mayor cantidad posible de cuadraditos antes de la segunda quincena de mayo para completar las 15 mantas y entregarlas posteriormente a familias asistidas en merenderos de la ciudad. «Nuestro objetivo es el vínculo, hacer red de que no estamos solos, que nos salvamos juntos y que cada cuadradito vale así que los esperamos el 17 de mayo».

Para los interesados en asistir, el Tejedón con la unión final de los telares se desarrollara este domingo de 14:30 a 18, en el Salón San Marino de Viedma, donde también habrá música en vivo, buffet libre y las bandas invitadas de Nexus Rock y Dúo Raíces de Luna. «Traé tu lana y aguja. Súmate que todas las manos ayudan», concluyó la coordinadora.