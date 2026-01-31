Sin azúcar, sin harinas y sin huevo: la torta saludable de chocolate y frambuesas que se hace sin horno
Ideal para quienes buscan un postre más liviano, sin ingredientes refinados y con una preparación sencilla, esta tarta saludable de chocolate y frambuesas se convirtió en una gran aliada para el verano. No lleva azúcar, harinas ni huevo, se arma en capas y va directo a la heladera, lo que la vuelve práctica y fresca.
Con una base crocante, dos rellenos cremosos y el contraste ácido de las frambuesas, es perfecta para cerrar una comida o disfrutar como snack dulce sin culpas.
Ingredientes
Para la base
- 2 cucharadas colmadas de crema de maní
- 100 g de granola al natural
- 2 a 3 cucharadas de coco rallado
- 100 ml de leche de coco
(Si la mezcla queda seca, agregar 1 cucharada más de leche de coco)
Para el primer relleno (chocolate blanco)
- 100 g de castañas
- 100 ml de leche de coco
- Frambuesas frescas
Para el segundo relleno (chocolate negro)
- 100 g de chocolate negro sin azúcar
- 100 ml de leche de coco
- Frambuesas para decorar
Paso a paso
- Preparar la base: triturar la crema de maní, la granola, el coco rallado y la leche de coco hasta lograr una masa húmeda y unificada.
- Moldear: llevar la mezcla a un molde de tarta o tarteleta, presionar bien y reservar en la heladera.
- Primer relleno: procesar las castañas con la leche de coco hasta obtener una textura semi líquida.
- Armar capas: volcar este relleno sobre la base, agregar una capa de frambuesas y llevar a la heladera durante 1 hora.
- Segundo relleno: derretir o mezclar el chocolate negro sin azúcar con la leche de coco hasta integrar por completo.
- Final: colocar esta mezcla sobre la tarta, decorar con más frambuesas y llevar nuevamente a la heladera hasta que solidifique.
Tip saludable
- Podés reemplazar las frambuesas por frutillas, arándanos o frutos rojos congelados.
- Para un toque extra, sumá ralladura de limón o naranja al relleno de chocolate blanco.
Sin horno, sin azúcar y con ingredientes simples, esta tarta saludable de chocolate y frambuesas demuestra que comer rico y liviano también puede ser fácil.
