Sin azúcar, sin harinas y sin huevo: la torta saludable de chocolate y frambuesas que se hace sin horno

Ideal para quienes buscan un postre más liviano, sin ingredientes refinados y con una preparación sencilla, esta tarta saludable de chocolate y frambuesas se convirtió en una gran aliada para el verano. No lleva azúcar, harinas ni huevo, se arma en capas y va directo a la heladera, lo que la vuelve práctica y fresca.

Con una base crocante, dos rellenos cremosos y el contraste ácido de las frambuesas, es perfecta para cerrar una comida o disfrutar como snack dulce sin culpas.

Ingredientes

Para la base

2 cucharadas colmadas de crema de maní

100 g de granola al natural

2 a 3 cucharadas de coco rallado

100 ml de leche de coco

(Si la mezcla queda seca, agregar 1 cucharada más de leche de coco)

Para el primer relleno (chocolate blanco)

100 g de castañas

100 ml de leche de coco

Frambuesas frescas

Para el segundo relleno (chocolate negro)

100 g de chocolate negro sin azúcar

100 ml de leche de coco

Frambuesas para decorar

Paso a paso

Preparar la base: triturar la crema de maní, la granola, el coco rallado y la leche de coco hasta lograr una masa húmeda y unificada. Moldear: llevar la mezcla a un molde de tarta o tarteleta, presionar bien y reservar en la heladera. Primer relleno: procesar las castañas con la leche de coco hasta obtener una textura semi líquida. Armar capas: volcar este relleno sobre la base, agregar una capa de frambuesas y llevar a la heladera durante 1 hora. Segundo relleno: derretir o mezclar el chocolate negro sin azúcar con la leche de coco hasta integrar por completo. Final: colocar esta mezcla sobre la tarta, decorar con más frambuesas y llevar nuevamente a la heladera hasta que solidifique.

Tip saludable

Podés reemplazar las frambuesas por frutillas, arándanos o frutos rojos congelados .

. Para un toque extra, sumá ralladura de limón o naranja al relleno de chocolate blanco.

Sin horno, sin azúcar y con ingredientes simples, esta tarta saludable de chocolate y frambuesas demuestra que comer rico y liviano también puede ser fácil.