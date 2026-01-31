Ensalada Waldorf: la receta fresca y fácil de Paulina Cocina para el verano
Clásica, liviana y con ese equilibrio perfecto entre lo dulce y lo crocante, la ensalada Waldorf es una de esas recetas que nunca pasan de moda. En esta versión práctica y bien casera, Paulina Cocina propone una preparación simple, ideal para acompañar carnes, sumar a una mesa de picada o resolver un almuerzo fresco en pocos minutos.
Con ingredientes fáciles de conseguir y una salsa suave, esta ensalada se convierte en una aliada infalible para los días de calor.
Ingredientes para la ensalada Waldorf
- 1/2 planta de lechuga
- 1/2 manzana verde
- 1/2 manzana roja
- 2 tallos de apio (más algunas hojas)
- 1 puñado de nueces
Para la salsa:
- 1 cucharadita de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- 2 cucharaditas de yogur neutro
- 2 cucharadas de crema de leche
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva
Cómo preparar la ensalada Waldorf paso a paso
- Lavar bien la lechuga, escurrirla y cortarla en trozos medianos.
- Cortar las manzanas en cubos, con cáscara, para sumar color y textura.
- Picar el apio en rodajas finas y reservar algunas hojas para darle un toque fresco al final.
- Trocear las nueces con las manos para que queden irregulares y más crocantes.
- Para la salsa, mezclar la mayonesa, la mostaza, el yogur y la crema hasta lograr una consistencia suave. Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Unir todos los ingredientes, agregar la salsa y mezclar con cuidado justo antes de servir.
Si querés una versión todavía más liviana, podés reemplazar la crema por más yogur o sumar un toque de jugo de limón para realzar la frescura de las manzanas.
Fácil, rápida y con sabor a clásico renovado, esta ensalada Waldorf al estilo Paulina Cocina es perfecta para sumar frescura a cualquier comida.
