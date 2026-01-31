ESCUCHÁ RN RADIO
Ensalada Waldorf: la receta fresca y fácil de Paulina Cocina para el verano

Una versión fresca y liviana de la clásica ensalada Waldorf, inspirada en la receta de Paulina Cocina, ideal para los días de calor: lleva manzana, apio, nueces y una salsa suave que se prepara en minutos y combina perfecto con carnes o como plato principal ligero.

Redacción

Por Redacción

Clásica, liviana y con ese equilibrio perfecto entre lo dulce y lo crocante, la ensalada Waldorf es una de esas recetas que nunca pasan de moda. En esta versión práctica y bien casera, Paulina Cocina propone una preparación simple, ideal para acompañar carnes, sumar a una mesa de picada o resolver un almuerzo fresco en pocos minutos.

Con ingredientes fáciles de conseguir y una salsa suave, esta ensalada se convierte en una aliada infalible para los días de calor.

Ingredientes para la ensalada Waldorf

  • 1/2 planta de lechuga
  • 1/2 manzana verde
  • 1/2 manzana roja
  • 2 tallos de apio (más algunas hojas)
  • 1 puñado de nueces

Para la salsa:

  • 1 cucharadita de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 2 cucharaditas de yogur neutro
  • 2 cucharadas de crema de leche
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite de oliva

Cómo preparar la ensalada Waldorf paso a paso

  1. Lavar bien la lechuga, escurrirla y cortarla en trozos medianos.
  2. Cortar las manzanas en cubos, con cáscara, para sumar color y textura.
  3. Picar el apio en rodajas finas y reservar algunas hojas para darle un toque fresco al final.
  4. Trocear las nueces con las manos para que queden irregulares y más crocantes.
  5. Para la salsa, mezclar la mayonesa, la mostaza, el yogur y la crema hasta lograr una consistencia suave. Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  6. Unir todos los ingredientes, agregar la salsa y mezclar con cuidado justo antes de servir.

Si querés una versión todavía más liviana, podés reemplazar la crema por más yogur o sumar un toque de jugo de limón para realzar la frescura de las manzanas.

Fácil, rápida y con sabor a clásico renovado, esta ensalada Waldorf al estilo Paulina Cocina es perfecta para sumar frescura a cualquier comida.


