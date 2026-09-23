Cómo es el mega puente de 1,3 kilómetros que ya se construye en Argentina: es uno de los más largo del país

Cómo es el mega puente de 1,3 kilómetros que ya se construye en Argentina

El nuevo Puente Carretero, diseñado para unir las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé sobre el río Salado, ya alcanzó un 55% de ejecución. La mega obra contempla una extensión de 1.324 metros y, según informó la gobernación santafesina, se convertirá en la estructura vehicular más larga de Argentina y la segunda de Sudamérica.

Cómo es el mega puente de 1,3 que se construye en Argentina

De acuerdo con el proyecto, la estructura tendrá 1.324 metros de extensión, una calzada vehicular de 8,30 metros, una ciclovía de 1,50 metros y una senda peatonal del mismo ancho. Además, contempla nuevos accesos en ambos extremos y trabajos complementarios de circulación y seguridad vial.

Gobierno de Santa Fe

El viaducto constará de 43 vanos -espacios entre pilares-, de los cuales 18 ya se completaron tras el montaje de 90 vigas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que las labores avanzan de forma simultánea en los distintos frentes: “Tenemos activos el puente, las cabeceras en Santa Fe y las intervenciones urbanas en Santo Tomé. Es una obra que no se detiene y que será de las más emblemáticas en la historia provincial”.

Gobierno de Santa Fe

En tanto, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, precisó que la infraestructura básica registra un 95% de avance: “Ya se ejecutaron 131 de los 136 pilotes previstos, se hormigonaron 130 de las 136 columnas y se completaron 40 de los 42 cabezales, lo que equivale a 40 pilas terminadas”.

Sobre la superestructura, el funcionario agregó: “El progreso es sostenido: hay 144 vigas fabricadas de las 215 totales y 140 montadas, lo que completa 28 vanos enteros. Las prelosas alcanzan 27 vanos y los tableros hormigonados suman 23 de 43, con uno más previsto para los próximos días”.

Gobierno de Santa Fe

Por su longitud, esta obra supera al Puente de la Bioceánica (1.294 metros), que unirá Porto Murtinho (Brasil) con Carmelo Peralta (Paraguay). En Sudamérica, el único proyecto en ejecución de mayor envergadura es el puente Chacao (2.754 metros), en Chile, que registra un avance cercano al 65%.

Las tareas no se limitan al paso sobre el río. En el acceso a Santa Fe, la calzada norte suma 150 metros de terraplén, 175 metros de suelo cal y 320 metros de hormigón de base y superficie. En la calzada sur se completaron 125 metros de terraplén y comenzó el tendido subterráneo de media tensión.

Finalmente, en Santo Tomé se trabaja en el sistema de desagües pluviales y en la adecuación de redes de gas, electricidad, agua, cloacas y fibra óptica, junto con intervenciones viales en la calle Mitre que incluyen demoliciones, movimiento de suelos y acondicionamiento de la subrasante.