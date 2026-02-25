Tiramisú de frambuesa: la receta secreta para que quede cremoso y equilibrado
El tiramisú admite múltiples versiones y una de las más irresistibles es el tiramisú de frambuesa, una alternativa frutal que combina la cremosidad del mascarpone con el toque ácido y delicado de las frutas rojas. Ideal para el verano o para quienes prefieren postres menos intensos que el clásico de café.
Este tiramisú, se prepara sin horno, es simple y queda perfecto para reuniones o celebraciones.
Ingredientes
- 4 yemas de huevo
- ½ taza de azúcar
- 400 g de queso mascarpone
- 250 g de frambuesas frescas (o congeladas)
- 2 cucharadas de azúcar extra (para la fruta)
- 300 ml de crema de leche
- 30 a 36 vainillas
- Leche o jugo de naranja, cantidad necesaria para remojar
- Frambuesas extra para decorar
Paso a paso
1. Preparar la crema base
Colocar las yemas y el azúcar en un bowl resistente al calor. Llevar a baño María y batir constantemente hasta que espese y el azúcar se disuelva. Retirar y dejar enfriar.
2. Integrar el mascarpone
Agregar el queso mascarpone a la mezcla de yemas ya fría y unir con movimientos suaves hasta lograr una crema lisa.
3. Incorporar la crema de leche
Batir la crema a medio punto (semi montada) y sumarla a la preparación anterior con movimientos envolventes.
4. Preparar las frambuesas
Procesar o aplastar las frambuesas con las dos cucharadas de azúcar hasta obtener una salsa rústica. Si se desea más suave, se puede colar para quitar semillas.
5. Armar el postre
Remojar rápidamente las vainillas en leche o jugo de naranja. Colocar una capa en la base de la fuente, cubrir con crema y luego con una capa de salsa de frambuesa. Repetir el procedimiento hasta completar, finalizando con crema.
6. Refrigerar
Llevar a la heladera por al menos 6 horas para que tome consistencia y los sabores se integren.
7. Decorar
Antes de servir, decorar con frambuesas frescas y, si se desea, hojas de menta.
Un clásico reinventado
El tiramisú de frambuesa combina lo mejor de un postre tradicional italiano con la frescura de las frutas rojas. Su equilibrio entre dulce y ácido lo convierte en una opción liviana, elegante y perfecta para cualquier ocasión.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar