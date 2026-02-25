Tiramisú de frambuesa: la receta secreta para que quede cremoso y equilibrado

El tiramisú admite múltiples versiones y una de las más irresistibles es el tiramisú de frambuesa, una alternativa frutal que combina la cremosidad del mascarpone con el toque ácido y delicado de las frutas rojas. Ideal para el verano o para quienes prefieren postres menos intensos que el clásico de café.

Este tiramisú, se prepara sin horno, es simple y queda perfecto para reuniones o celebraciones.

Ingredientes

4 yemas de huevo

½ taza de azúcar

400 g de queso mascarpone

250 g de frambuesas frescas (o congeladas)

2 cucharadas de azúcar extra (para la fruta)

300 ml de crema de leche

30 a 36 vainillas

Leche o jugo de naranja, cantidad necesaria para remojar

Frambuesas extra para decorar

Paso a paso

1. Preparar la crema base

Colocar las yemas y el azúcar en un bowl resistente al calor. Llevar a baño María y batir constantemente hasta que espese y el azúcar se disuelva. Retirar y dejar enfriar.

2. Integrar el mascarpone

Agregar el queso mascarpone a la mezcla de yemas ya fría y unir con movimientos suaves hasta lograr una crema lisa.

3. Incorporar la crema de leche

Batir la crema a medio punto (semi montada) y sumarla a la preparación anterior con movimientos envolventes.

4. Preparar las frambuesas

Procesar o aplastar las frambuesas con las dos cucharadas de azúcar hasta obtener una salsa rústica. Si se desea más suave, se puede colar para quitar semillas.

5. Armar el postre

Remojar rápidamente las vainillas en leche o jugo de naranja. Colocar una capa en la base de la fuente, cubrir con crema y luego con una capa de salsa de frambuesa. Repetir el procedimiento hasta completar, finalizando con crema.

6. Refrigerar

Llevar a la heladera por al menos 6 horas para que tome consistencia y los sabores se integren.

7. Decorar

Antes de servir, decorar con frambuesas frescas y, si se desea, hojas de menta.

Un clásico reinventado

El tiramisú de frambuesa combina lo mejor de un postre tradicional italiano con la frescura de las frutas rojas. Su equilibrio entre dulce y ácido lo convierte en una opción liviana, elegante y perfecta para cualquier ocasión.