Tres tartas frescas para el verano con una sola masa casera: fáciles y económicas

Cuando llegan los días de calor, encontrar opciones fáciles, económicas y que puedan prepararse con anticipación se convierte en una prioridad. Las tartas caseras son una excelente alternativa: se pueden comer tibias o frías, permiten aprovechar ingredientes que tenemos en la heladera y funcionan tanto para un almuerzo rápido como para una cena liviana.

Lo mejor es que con una misma receta de masa se pueden preparar diferentes combinaciones, desde una tarta de zapallitos y queso hasta una versión de pollo con verduras o una de tomate y albahaca. Además, existe un sencillo paso previo al horneado que ayuda a evitar uno de los problemas más frecuentes: que la base quede húmeda y blanda.

Cómo hacer masa de tarta casera con pocos ingredientes

Esta receta permite preparar una masa para un molde de aproximadamente 24 a 26 centímetros de diámetro.

Ingredientes:

250 gramos de harina 0000.

125 gramos de manteca fría.

1 huevo.

1 pizca de sal.

2 a 4 cucharadas de agua fría, si hace falta.

Preparación paso a paso:

Colocar la harina y la sal en un recipiente amplio. Agregar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzar con las yemas de los dedos hasta conseguir una textura arenosa. Incorporar el huevo y mezclar suavemente. Añadir agua fría de a poco, solamente si es necesario para unir la masa. Formar un bollo sin amasar demasiado, envolverlo y llevarlo a la heladera durante 30 minutos. Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y colocarla en una tartera. Pinchar la base con un tenedor y llevar nuevamente a frío durante unos minutos.

El secreto: cuanto menos se trabaje la masa, más tierna y quebradiza quedará después de la cocción.

El truco para que la masa de tarta no se humedezca

Uno de los problemas más comunes aparece cuando utilizamos verduras que contienen mucha agua, como zapallitos, tomates o espinaca.

Durante la cocción, estos ingredientes liberan líquido y pueden impedir que la base se dore correctamente.

La solución es precocinar la masa antes de incorporar el relleno.

Para hacerlo:

Precalentar el horno a 180 °C. Cubrir la masa con papel manteca y colocar por encima porotos secos o pesas aptas para horno. Cocinar durante 10 a 12 minutos. Retirar el papel y las pesas. Volver al horno durante aproximadamente 5 minutos, hasta que la superficie comience a secarse.

Este procedimiento, conocido como cocción a blanco, ayuda a conseguir una base más firme.

Para una protección adicional, se puede pincelar la masa precocida con una capa fina de huevo batido y devolverla al horno unos 2 minutos antes de agregar el relleno.

Tres rellenos frescos y fáciles para preparar tartas durante el verano

1. Tarta de zapallitos, cebolla y queso

Ingredientes:

2 zapallitos medianos.

1 cebolla.

2 huevos.

100 gramos de queso cremoso.

2 cucharadas de queso rallado.

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Preparación:

Cortar los zapallitos en rodajas finas y saltearlos junto con la cebolla picada hasta que estén tiernos.

Dejar enfriar y escurrir muy bien el líquido que hayan liberado.

Mezclar con los huevos, el queso cremoso cortado en cubitos y el queso rallado.

Distribuir sobre la masa precocida y llevar al horno a 180 °C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que el relleno esté firme y dorado.

Ideal para: una cena liviana acompañada de una ensalada fresca.

2. Tarta de pollo, zanahoria y queso crema

Ingredientes:

250 gramos de pollo cocido y desmenuzado.

1 zanahoria grande rallada.

1 cebolla pequeña.

2 huevos.

3 cucharadas de queso crema.

Sal, pimienta y perejil a gusto.

Preparación:

Rehogar la cebolla y la zanahoria con un poco de aceite hasta que estén tiernas.

Incorporar el pollo previamente cocido y dejar enfriar.

Mezclar con los huevos, el queso crema y los condimentos.

Colocar sobre la masa precocida y hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que el relleno esté completamente cocido.

Ideal para: aprovechar pollo que haya sobrado de otra preparación y resolver un almuerzo para llevar.

3. Tarta de tomate, mozzarella y albahaca

Ingredientes:

2 tomates medianos.

150 gramos de mozzarella.

2 huevos.

2 cucharadas de queso crema.

Hojas de albahaca fresca.

Orégano, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Cortar los tomates en rodajas, retirar parte de las semillas y secarlos suavemente con papel de cocina.

Batir los huevos con el queso crema y los condimentos.

Distribuir la mezcla sobre la masa precocida y agregar la mozzarella y las rodajas de tomate.

Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la preparación esté firme.

Al retirar del horno, incorporar las hojas de albahaca fresca.

Ideal para: una comida de verano con sabores frescos y pocos ingredientes.

Cómo organizar las tartas para tener comidas listas durante la semana

Una de las principales ventajas de preparar masa casera es que se puede organizar la cocina con anticipación.

La masa puede dividirse en porciones individuales, envolverse bien y conservarse en el freezer para utilizarla cuando sea necesario.

También se pueden preparar los rellenos por separado y mantenerlos refrigerados hasta el momento de cocinar, siempre respetando las condiciones de conservación de cada ingrediente.

Las tartas ya cocidas deben guardarse en recipientes cerrados dentro de la heladera, preferentemente durante un máximo de tres o cuatro días.

En el caso de las preparaciones con pollo, huevos y quesos, es especialmente importante mantener la cadena de frío y no dejarlas varias horas sobre la mesada.

El detalle que hace la diferencia en cualquier tarta casera

Más allá de la combinación elegida, hay tres recomendaciones que ayudan a conseguir mejores resultados: escurrir bien las verduras, no incorporar rellenos calientes sobre la masa y realizar una precocción cuando se utilizan ingredientes húmedos.

Otro recurso consiste en espolvorear una pequeña cantidad de pan rallado sobre la base antes de agregar el relleno, para absorber parte del líquido durante el horneado.

Con estos cuidados, una sola receta de masa puede convertirse en distintas comidas para toda la semana, sin necesidad de recurrir a productos comprados ni pasar demasiado tiempo en la cocina.

Una solución práctica para el verano, cuando las comidas frescas, rendidoras y fáciles de preparar se convierten en las grandes protagonistas.