Pensiones ANSES noviembre 2026: fechas de cobro por DNI y montos con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha formalmente su calendario de pagos de noviembre 2026 a partir de este miércoles 11, fecha en la que comenzará a liquidarse de manera unificada el esquema para las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones mínimas y las pensiones del régimen general.

Esta adecuación operativa, forzada por el feriado del lunes 9 y la suspensión electrónica del Banco Central (BCRA) del martes 10, obligó a condensar las fechas de pago ANSES en solo tres días hábiles dentro de la primera semana, concentrando la acreditación de haberes con el incremento del 1,93% y el refuerzo extraordinario de $70.000.

Calendario de pagos Pensiones No Contributivas ANSES: quiénes cobran por DNI del 11 al 13 de noviembre 2026

El cronograma oficial para el sector asistencial se liquidará íntegramente en un bloque abreviado de tres jornadas continuas:

Miércoles 11 de noviembre 2026: documentos finalizados en 0 y 1.

Jueves 12 de noviembre 2026: agrupamiento extraordinario para documentos terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (seis terminaciones bancarias en simultáneo).

Viernes 13 de noviembre 2026: documentos finalizados en 8 y 9 (cierre formal del calendario mensual de PNC).

Pensiones No Contributivas ANSES: los haberes base en noviembre 2026

Categoría de pensión de la ANSES Haber base con 1,93% Bono extraordinario Descuento obra social Monto neto de bolsillo PNC por Invalidez Laboral (70%) $310.910,92 $70.000,00 -$9.327,33 (Incluir Salud) $371.583,59 PNC por Vejez (70%) $310.910,92 $70.000,00 -$9.327,33 (Incluir Salud) $371.583,59 PNC Madres de 7 Hijos (100%) $444.158,46 $70.000,00 -$13.324,75 (PAMI) $500.833,70 (+ Alimentar) Pensiones contributivas mínimas $444.158,46 $70.000,00 -$13.324,75 (PAMI) $500.833,70

Jubilaciones y pensiones del haber mínimo: el cronograma escalonado de ANSES en noviembre 2026

Los haberes contributivos ordinarios que no superen el piso de $444.158,46 se acreditarán junto al bono proporcional, según dos bloques semanales:

Primera etapa (del 11 al 13 de noviembre 2026): DNI 0: miércoles 11 de noviembre 2026. DNI 1: jueves 12 de noviembre 2026. DNI 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre 2026 (triple turno bancario por ventanilla).

Segunda etapa (del 16 al 20 de noviembre 2026): DNI 5: lunes 16 de noviembre 2026. DNI 6: martes 17 de noviembre 2026. DNI 7: miércoles 18 de noviembre 2026. DNI 8: jueves 19 de noviembre 2026. DNI 9: viernes 20 de noviembre 2026.

Haberes que superan la mínima (todas las terminaciones): se depositarán de forma consecutiva entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre 2026, recordando que el lunes 23 no habrá actividad por el feriado nacional trasladado de la Soberanía Nacional.

Auditoría médica y Mi ANSES: qué pasa en el banco si el beneficio figura suspendido preventivamente

Frente a la entrada en vigencia de la Resolución 3702/2026 dictada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, resulta imprescindible constatar el estado formal de la cuenta antes de salir de casa: