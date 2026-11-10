Pensiones ANSES noviembre 2026: fechas de cobro por DNI y montos con aumento y bono
ANSES activa el calendario de pagos de noviembre 2026 para las Pensiones No Contributivas y jubilaciones mínimas, tras la pausa bancaria. Conocé las fechas por DNI, los montos de bolsillo y qué pasa con las cuentas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha formalmente su calendario de pagos de noviembre 2026 a partir de este miércoles 11, fecha en la que comenzará a liquidarse de manera unificada el esquema para las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones mínimas y las pensiones del régimen general.
Esta adecuación operativa, forzada por el feriado del lunes 9 y la suspensión electrónica del Banco Central (BCRA) del martes 10, obligó a condensar las fechas de pago ANSES en solo tres días hábiles dentro de la primera semana, concentrando la acreditación de haberes con el incremento del 1,93% y el refuerzo extraordinario de $70.000.
Calendario de pagos Pensiones No Contributivas ANSES: quiénes cobran por DNI del 11 al 13 de noviembre 2026
El cronograma oficial para el sector asistencial se liquidará íntegramente en un bloque abreviado de tres jornadas continuas:
- Miércoles 11 de noviembre 2026: documentos finalizados en 0 y 1.
- Jueves 12 de noviembre 2026: agrupamiento extraordinario para documentos terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (seis terminaciones bancarias en simultáneo).
- Viernes 13 de noviembre 2026: documentos finalizados en 8 y 9 (cierre formal del calendario mensual de PNC).
Pensiones No Contributivas ANSES: los haberes base en noviembre 2026
|Categoría de pensión de la ANSES
|Haber base con 1,93%
|Bono extraordinario
|Descuento obra social
|Monto neto de bolsillo
|PNC por Invalidez Laboral (70%)
|$310.910,92
|$70.000,00
|-$9.327,33 (Incluir Salud)
|$371.583,59
|PNC por Vejez (70%)
|$310.910,92
|$70.000,00
|-$9.327,33 (Incluir Salud)
|$371.583,59
|PNC Madres de 7 Hijos (100%)
|$444.158,46
|$70.000,00
|-$13.324,75 (PAMI)
|$500.833,70 (+ Alimentar)
|Pensiones contributivas mínimas
|$444.158,46
|$70.000,00
|-$13.324,75 (PAMI)
|$500.833,70
Jubilaciones y pensiones del haber mínimo: el cronograma escalonado de ANSES en noviembre 2026
Los haberes contributivos ordinarios que no superen el piso de $444.158,46 se acreditarán junto al bono proporcional, según dos bloques semanales:
- Primera etapa (del 11 al 13 de noviembre 2026):
- DNI 0: miércoles 11 de noviembre 2026.
- DNI 1: jueves 12 de noviembre 2026.
- DNI 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre 2026 (triple turno bancario por ventanilla).
- Segunda etapa (del 16 al 20 de noviembre 2026):
- DNI 5: lunes 16 de noviembre 2026.
- DNI 6: martes 17 de noviembre 2026.
- DNI 7: miércoles 18 de noviembre 2026.
- DNI 8: jueves 19 de noviembre 2026.
- DNI 9: viernes 20 de noviembre 2026.
- Haberes que superan la mínima (todas las terminaciones): se depositarán de forma consecutiva entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre 2026, recordando que el lunes 23 no habrá actividad por el feriado nacional trasladado de la Soberanía Nacional.
Auditoría médica y Mi ANSES: qué pasa en el banco si el beneficio figura suspendido preventivamente
Frente a la entrada en vigencia de la Resolución 3702/2026 dictada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, resulta imprescindible constatar el estado formal de la cuenta antes de salir de casa:
- El desfasaje en los sistemas: dado que las liquidaciones informáticas se generaron de manera previa a las suspensiones de más de 26.000 beneficios por falta de documentación clínica, el portal Mi ANSES puede seguir mostrando una fecha de cobro para noviembre, pero la orden de transferencia física en el banco estará cancelada.
- Saldo en cero en cajeros: al acudir a la sucursal de cobro, los titulares alcanzados encontrarán la cuenta sin acreditación de fondos; el personal de ventanilla no podrá liberar el dinero de manera manual, ya que la traba opera a nivel de sistema central por disposición del Ministerio de Salud.
- Plazo de 60 días para el descargo: quienes no perciban el pago deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital para verificar si pesa una «Suspensión preventiva«, teniendo dos meses corridos para remitir el Certificado Médico Oficial (CMO) digital y la historia clínica mediante Trámites a Distancia (TAD) o en las agencias de PAMI, advirtiendo que las oficinas de ANSES no reciben papeles médicos.
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