Un postre fácil, sin horno y con sabor a verano: así se prepara el Key Lime Pie express

Lista de Ingredientes Galletitas: 180 gramos Manteca: 100 gramos Nueces: opcional Leche condensada: 2 latas Ralladura de limón: 1 unidad Crema para batir: 330 ml

El Key Lime Pie —la clásica tarta cremosa de lima o limón— se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan un postre rápido, rendidor y sin complicaciones. Ideal para días calurosos, esta versión «express» no necesita horno y se puede preparar en menos de media hora, con ingredientes fáciles de conseguir.

La receta fue compartida por el creador gastronómico Gaston Mercado (@merkita), y ya suma decenas de personas que planean replicarla en casa.

Paso a paso

1. La base

Procesar las galletitas junto con los frutos secos y la manteca derretida. Colocar la mezcla en un molde y presionar hasta formar una base compacta.

2. El relleno

Batir durante 4 a 5 minutos las dos leches condensadas con el jugo de lima o limón. Agregar un poco de ralladura para acentuar el aroma cítrico.

3. Refrigerar

Verter el relleno sobre la base y llevar a la heladera hasta que tome consistencia.

4. La cobertura

Batir la crema y usarla para decorar la superficie. Se puede sumar más ralladura por encima.

Un postre adaptable y sin complicaciones

Además de ser práctico, el Key Lime Pie admite variantes: se puede usar galletitas de chocolate o vainilla, sumar frutos secos a gusto y ajustar la acidez con más o menos jugo. El resultado final es una tarta fresca, cremosa y perfecta para compartir.

