Un postre fácil, sin horno y con sabor a verano: así se prepara el Key Lime Pie express
Con ingredientes simples y un tiempo de preparación corto, este postre cítrico se volvió uno de los preferidos para compartir.
Lista de Ingredientes
Galletitas: 180 gramos
Manteca: 100 gramos
Nueces: opcional
Leche condensada: 2 latas
Ralladura de limón: 1 unidad
Crema para batir: 330 ml
El Key Lime Pie —la clásica tarta cremosa de lima o limón— se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan un postre rápido, rendidor y sin complicaciones. Ideal para días calurosos, esta versión «express» no necesita horno y se puede preparar en menos de media hora, con ingredientes fáciles de conseguir.
La receta fue compartida por el creador gastronómico Gaston Mercado (@merkita), y ya suma decenas de personas que planean replicarla en casa.
Paso a paso
1. La base
Procesar las galletitas junto con los frutos secos y la manteca derretida. Colocar la mezcla en un molde y presionar hasta formar una base compacta.
2. El relleno
Batir durante 4 a 5 minutos las dos leches condensadas con el jugo de lima o limón. Agregar un poco de ralladura para acentuar el aroma cítrico.
3. Refrigerar
Verter el relleno sobre la base y llevar a la heladera hasta que tome consistencia.
4. La cobertura
Batir la crema y usarla para decorar la superficie. Se puede sumar más ralladura por encima.
Un postre adaptable y sin complicaciones
Además de ser práctico, el Key Lime Pie admite variantes: se puede usar galletitas de chocolate o vainilla, sumar frutos secos a gusto y ajustar la acidez con más o menos jugo. El resultado final es una tarta fresca, cremosa y perfecta para compartir.
