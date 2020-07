Testimonios sobre coronavirus en primera persona

La confirmación de que era “positivo”, le cayó a Daniel Ruiz como un “baldazo de agua fría”. Si bien trabaja como enfermero en el área de Oncología del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, no tenía ningún síntoma y advirtió que las medidas de seguridad son extremas.

Todo comenzó con la muerte de un paciente y el hisopado que confirmó que tenía coronavirus.

Una semana después del suceso, nadie del personal tenía síntomas pero “a las epidemiólogas les hacía ruido que varios oncólogos de Bariloche habían dado positivo”. Por eso, decidieron hisopar a un oncólogo del hospital pese a que estaba asintomático.

“Para sorpresa de todos dio positivo. Ahí comenzaron a hisoparnos a todos y yo también di positivo”, recordó este hombre que trabaja en el hospital público desde hace 6 años.

“Fue como un shock importante, reconoció Ruiz, pero en seguida, entendí que me jugaba a favor tener 34 años y ser sano. La situación no debía pasar a mayores. Lo más duro fue que mi nene se tuvo que aislar con la mamá y no pude verlo durante dos semanas”, recalcó.

Solo diez días debió permanecer aislado porque el protocolo cambió nuevamente y se dispuso que si la persona es asintomática, al décimo día ya tiene el alta y no es necesario hisopar.

“En todo esto, la cabeza juega un papel muy importante. En mi caso estoy haciendo un posgrado en cuidados paliativos así que decidí ocupar el tiempo en eso”, señaló Ruiz y agregó: “En todo este tiempo, pensé que yo tengo la suerte de tener un sueldo. Pero ¿qué pasa con aquel que tuvo que cerrar su negocio, o ¿qué se quedó sin trabajo? Es duro todo esto”.

Daniel Ruiz es Licenciado en Enfermería y bombero voluntario. Foto: gentileza

Durante esos días, Ruiz también pensó en la gran cantidad de casos asintomáticos que “deben dar vueltas por la ciudad sin saber que son positivos y nadie los hisopa. Esa gente contagia a otra. El problema está en la gente mayor, en los hipertensos”.

Este enfermero destacó el apoyo de sus compañeros que, en todo momento, le consultaban en qué podían ayudar. “Mi familia en Buenos Aires estaba muy preocupada por mi pero soy enfermero y bombero. Tenía todos los números para contagiarme”, relató.

“Después de haber pasado por esto, le diría a la gente que no lo tome como una pavada. Históricamente, se vivieron períodos muy negros en el mundo como pandemias, guerras, hambrunas y no hubo otra que esperar. Ahora, esperemos 4 o 6 meses. Hay que trabajar la paciencia y ponerse en el lugar del otro”.

La médica que se sintió vulnerable

La médica Andrea Conte, jefa de la División de Clínica del hospital Ramón Carrillo, cumplía el aislamiento preventivo “por un contacto estrecho” cuando tres días después, arrancó con síntomas extraños. Ese mismo día, la hisoparon y dio positivo.

“Fue justamente el 20 de junio, el día de la bandera”, precisó.

Un dolor de garganta que no le permitía tragar y algunos dolores articulares fueron los primeros indicios.

Desde un primer momento, Conte supo que se había contagiado de una compañera de trabajo. “Me jugaba todas las fichas porque era una sensación extraña que nunca había tenido. Estando en la primera línea, dije: ‘listo, me tocó´. Pero claudiqué al octavo día cuando me sentí totalmente vulnerable. Se me cayó a pedazos esta coraza que uno tiene para enfrentarse a los pacientes”, describió.

Los reportes que reciben los médicos varían en gran medida y Conte sabía “que podía pasar cualquier cosa”. “Sabés que al caso leve no le pasa nada pero no tenés la bola de cristal. Es mucha incertidumbre”, confió esta mujer de 51 años.

Otro de los temores que tuvo fue la posibilidad de haber contagiado a sus hijos. Durante todo el proceso, Conte tuvo el acompañamiento de una psicóloga del hospital.

“De repente, se te cae esa coraza que tenemos los médicos, que somos como invencibles. Pensaba que, en ningún momento, me descuidé. Extremás los cuidados pero es sumamente contagioso”, planteó y enfatizó: “No hay que pensar que es algo banal por más que sea leve porque alguna que otra cosa, deja”.

“Una anécdota”, solo en algunos casos

Los primeros días de mayo, Alfredo Allen sintió un dolor punzante en la espalda. Tan fuerte fue, recordó, que estaba acostado pero tuvo que incorporarse. “Pensé que me desmayaba del dolor”, narró.

Alfredo Allen es inspector de Bosques y estuvo 38 días internado. Foto: gentileza

Este inspector de la Dirección de Bosques también tiene en claro cómo se contagió. Asegura que fue en un procedimiento por tala ilegal en el cerro Otto una semana antes de presentar síntomas. Además de él, otros cuatro policías de la Brigada Rural dieron positivos.

Allen, a su vez, contagió a su esposa que solo perdió el olfato (y lo recuperó días después de lograr el alta) pero no a sus dos hijos que viven con ellos.

“Mientras mi señora estuvo internada conmigo, estaba entretenido. Pero después a ella le dieron el alta y yo me sentía como bocina de avión. Miraba televisión, leía, me hice experto en Covid-19”, detalló.

Allen resumió: “38 días estuve preso. Ahora el protocolo cambió pero en ese momento, me hisopaban y daba positivo. La peleaba a la doctora Angaut diciéndole que había leído que si quedaba virus muerto, la PCR lo detectaba. Ella me decía que los protocolos venían de Nación”.

Ya con el alta, Allen espera ansioso volver a su trabajo pero aún no puede porque al tener más de 60 años se lo considera “factor de riesgo”. “Quiero volver a trabajar. Si total, ya me contagié”, insistió.

Este hombre de 61 años, se mostró sorprendido por la facilidad de contagiarse. “Esos días, traté de hacer memoria y nos cuidamos mucho. Pero le di una lapicera a la gente a la que hicimos multas y después, no la desinfecté. Hay que cuidarse mucho”, aconsejó. Consideró su caso como “una anécdota pero es una enfermedad que te puede llegar a matar”.