Tevez rompió el silencio: las frases más importantes del capitán de Boca

Carlos Tevez rompió el silencio tras la obtención de la Copa Maradona y la eliminación de Boca de la Copa Libertadores. El capitán del xeneize habló de muchos temas, algunos referentes a la actualidad otros del pasado y también de su vida personal.

El jugador que surgió en Boca, pasó por Corinthians, West Ham, Manchester City y United, Juventus y Shangai Shenua, es uno de los deportistas con mejor carrera de la historia, ya que ganó 29 títulos en todos los países donde jugó.

La reciente goleada (0-3) con Santos en Brasil por Libertadores, que significó la eliminación de su equipo, fue uno de los primeros temas, pero la entrevista de TyC Sports pasó por todos lados y duró más de una hora y media.

-"Cuando fue el partido con Inter nos juramos que no nos podía pasar lo mismo y tener un nivel tan bajo. Y con Santos fue peor, ahí se rompió algo entre nosotros. La eliminación me dolió muchísimo. No nos podíamos ver a la cara, estábamos rotos en el vestuario".

-"Si gano otra Libertadores voy a estar entre los más grandes. Quiero quedar en la historia del club. Soy el último gran ídolo de la era dorada. Lo que puedo dejar es el legado de cómo se juega en Boca".

-"Me siento cómodo jugando libre y con un compañero acompañándome. Antes era joven y era distinto. Ahora necesito eso y Miguel lo sabe".

-"Pol (Fernández) era muy importante. Perdimos mucho con su salida. Estaba en todos lados. Soltarle la mano a falta de dos meses que se termine el contrato estaba mal. Como plantel lo apoyamos en todo momento".

-"Con Román estoy muy bien. Está acompañando muy bien el tema de mi padre. Siempre se puso a disposición. Hablamos siempre en partidos difíciles, me felicita. Tenemos una buena relación".

-"La 10 de Boca no la puede usar cualquiera. Cuando llegué a Juventus hacía un año que no se usaba por el retiro de Del Piero. Antes la había tenido Platini. Acá es igual con Diego o con Román, no le podemos dar la 10 a cualquiera''.

-''Creo que Gallardo va a tener su posibilidad en la selección, sin ninguna duda. Ahora es el momento de Scaloni, y hay que respetarlo. Pero a la corta o a la larga en la carpeta del Chiqui Tapia tiene que estar''.

-"Cuando Grondona echó a Maradona le dije que era un mentiroso"

-"Cuando Grondona echó a Maradona le dije que era un mentiroso"

-"Yo tengo en claro que cuando me retiré haré el duelo, es muy importante. Yo solo jugué con una pelota desde que tengo noción. Dejar el fútbol será nacer de nuevo. No estoy pensando en lo que seré. Sí voy a descansar uno o dos años. Voy a hacer lo que sienta y prepararme para lo que decida".

-"Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Habla muy bien de él. Nunca hizo diferencia con el Chueco, mi hermano. Me compraba algo a mí y algo a él. No hizo diferencia con su hijo verdadero. Se puso a los Tevez al hombro y nos sacó adelante. La está luchando y peleando. No baja los brazos a pesar de lo que dicen los médicos. Nos marca como vivir la vida y como la quiere vivir él".

