Tevez se fue de Boca: ''no le crean a nadie, esta decisión es mía''

Carlos Tevez anunció en conferencia de prensa lo que se sabía de forma extraoficial. El capitán de Boca ratificó que deja el club seis meses antes de que termine su contrato. Lo hizo junto al presidente Jorge Amor Ameal.

''No quisiéramos que Carlitos se vaya. Para nosotros el nunca más con Carlitos, no existe'', abrió la exposición ante la prensa Ameal, que dio paso a la palabra del futbolista. Primero, Tevez leyó una carta breva y después respondió preguntas.

Las frases de la carta que leyó Carlitos:

''Para mi Boca es el mejor club del mundo. Toda mi familia es de Boca y no puedo mentirle a ellos ni al hincha de Boca''.

''Boca te lleva a dar lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo. No tuve tiempo de hacer el duelo de mi padre que ya estaba jugando de vuelta''.

''Agradezco a la dirigencia, cuerpo técnico, compañeros, a la gente que trabaja en el club''.

''Mucha gente me pedía que me quede hasta diciembre, que aguante a que vuelva la gente a la cancha. Pero eso era lo que querían ellos, pero para mi la mayor alegría es quedarme con el último recuerdo de la última vez que nos vimos. No hay nada más lindo que esa imagen, con la gente gritando 'dale campeón' y la última ovación a Maradona en una cancha. Fue la última vez que mi papá me vio jugar'', en referencia al triunfo sobre Gimnasia en marzo de 2020.

''Mi sangre no es roja, mi sangre siempre va a ser azul y amarilla. Hasta pronto, gracias''.

LA EMOCIÓN DE CARLITOS



Tevez y sus lágrimas al recordar la última vez que su viejo lo vio a jugar a la pelota en La Bombonera y "llorar de alegría". "NACIMOS DE BOCA Y VAMOS A MORIR DE BOCA". pic.twitter.com/LJq01UQGSR — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021

Luego, en sus respuestas, ratificó lo que había señalado en los instantes previos.

''Si mentalmente no estoy al 100%, doy un paso al costado como lo estoy haciendo. Físicamente estoy para seguir pero mentalmente no''.

''No tuve tiempo de llorar a mi padre, necesito estar con mi mamá. Quiero ser padre, marido, hijo y hermano, es lo único que tengo claro en mi cabeza sobre mi futuro''.

''Soy mucho de hablar con mi cuerpo y mi cara. Lo hablé con Miguel porque él me veía en los entrenamientos. Dejé pasar unos días después de la final para ver si ese sentimiento seguía''.

''Román fue el primero al que llamé. Después al presidente y luego a Miguel''.

''Me voy pleno. No tengo más nada para darle al club. Volví al club después con 31 años después de una final de Champions. Hice siempre lo que mi corazón me dijo. En este momento me pide que esté para mi familia y es lo que estoy haciendo''.

''Es loco. Es un día triste pero estoy feliz porque se que estoy haciendo lo correcto''.

''Diego (Maradona) me diría lo que me dijo varias veces: siempre van a hablar. Vos se feliz''.

''Mis compañeros se están enterando recién ahora de la decisión. Fue un día duro para mi, no sabía como iba a afectarme esto. Ya pasaré por el entrenamiento para despedirme de todos''.

''A Román lo llamé y le dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Él lo entendió. Hablamos una hora pero esa charla queda entre él y yo''.

''Sin la gente no es lo mismo. Se extraña al público y se hace muy difícil''.

''Mi carrera en Argentina está terminada. En el país, solo jugaría en Boca''.

''No le crean nada a nadie. Esta decisión es mía porque quiero estar con mi familia''.

"EN BOCA NO VOY A VOLVER A JUGAR PORQUE MENTALMENTE TENÉS QUE ESTAR AL 120% Y NO LO VOY A VOLVER A ESTAR". Firma: Carlos Tevez. pic.twitter.com/PYahuWtSoz — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021