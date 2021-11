Tinelli criticó al Gobierno por la suba del dólar

La cercanía de Marcelo Tinelli con el Gobierno Nacional se disipó en las últimas semanas y el conductor lo dejó claro con algunas opiniones en sus redes sociales.

Hoy, el empresario publicó un tweet sobre la suba del dólar blue con una contundente crítica. Compartió la noticia de Clarín sobre la divisa paralela que llegó a superar los 200 pesos.

Además, escribió: «Van a hacer algo, calculo, no? Que desastre». Con más de 10 millones de seguidores decidió cerrar los comentarios en la publicación. Igual cosechó más de 2.000 retuits y 1.500 me gusta.

Van a hacer algo, calculo, no? Que desastre🤦🏻 https://t.co/J1YfwtDs9F

Hace poco más de dos semanas, se mostró en contra de la postura del Gobierno respecto al líder mapuche Facundo Jones Huala. «No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas», expresó.

«Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas», se despachó Marcelo.

No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas. Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas. https://t.co/Svve9md0g6