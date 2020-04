Top five musical, para disfrutar durante el fin de semana

El club de los cinco



Los cinco de Glasgow, Simple Minds, o el club de los cinco. Escocia es el origen de este grupo. Y el club… el inicio del éxito. Tan paradójico como la historia de esta banda.





Porque Don’t you forget about me (tema principal de Breakfast Club) no es un tema propio. Pero los llevó a la fama. Así los conocimos. Y paradójico porque Jim Kerr es un poeta. Sus composiciones son poesías en estado puro. Respeto absoluto por la métrica y rima en cada estrofa. Como Sting. Algo difícil de encontrar en la música inglesa. Lideraron el BritPop de los 80 con temas transformados en himnos que marcaron a toda una generación. Una de las pocas bandas británicas capaces de reventar estadios en los Estados Unidos.

Negados siempre a transitar el camino de las modas. Hicieron su propia hoja de ruta influenciados por el duque blanco, David Bowie.

Escuchar a estos cinco es reconocer la música de una década y una centena de bandas. Pero a lo Minds. Con Charlie Burchill como el cerebro musical. Y Jim Kerr como el corazón de la banda.

Mentes simples, como su nombre lo indica. Fiel a sus principios y a su música. Considerada una banda de culto. Enemistada con el marketing y la continuidad.





Los vaivenes emocionales de Jim Kerr fueron la pausa obligada en la carrera de los Minds. Pero cada regreso borraba el paso del tiempo. Con discos que forman parte del álbum del rock. Y Once upon a time como una de las figuritas difíciles, esa que siempre querés y tenés que tener.

Muchos seguramente desconocen el nombre de este grupo. También el de los temas. Pero los escucharon miles de veces. Don´t You Forget About Me, dice el tema. El sello Simple Minds. Con más de cuarenta años en sus instrumentos esta banda sigue Vivito y coleando. Sigue Minds como siempre, como los conociste. Porque la música nunca fue un capricho. Tampoco una moda. Para estas mentes simples es y será una filosofía de vida.



Don't Start Now - Dua Lipa



La canción de la británica se oyó por primera vez el 1 de noviembre de 2019 y fue un éxito en todo el planeta. Y como todo el mundo, Dua Lipa está encerrada en su casa.





Aún así, su cuarentena no le impidió lanzar su nuevo disco, Future Nostalgia, ni hacer una “teleperformance” de su hit. Buscala en redes. No vas a parar de bailar.



Tusa - Karol G, Nicki Minaj



Estamos ante la que es ya una de las canciones clave de este 2020, número uno de ventas en toda América Latina.





El vídeo va camino de alcanzar los 700 millones de reproducciones. Además, se ha convertido en uno de los himnos que resuenan en los balcones para sobrellevar la cuarentena.



Blinding Lights - The Weekend



Temazo de este artista exótico de origen africano Para algunos críticos de música el próximo “rey del pop”. ¿No será mucho?





Más allá de los pronósticos, Abel Tesfaye no para de romper récords y es el nuevo ídolo de la generación milenial. A tener en cuenta a este galán ex novio de Bella Hadid y de Selena Gómez,



Stay With Me - Sam Smith



Dicen que lo que no te rompe te hace más fuerte. Aunque el corazón de Sam Smith puede haber sido destrozado, no muchas personas emergen de un romance fallido con cuatro premios Grammy y una carrera que se extenderá por décadas.





De su álbum debut, In The Lonely Hour (2014), “Stay WIth Me” es el punto álgido de toda esa angustia emocional. Exquisita balada con sabor a gospel.