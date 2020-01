Toyota tiene todo listo para defender el título en el Dakar 2020

TOYOTA GAZOO Racing completó los preparativos para el Rally Dakar 2020, que comenzará en la ciudad de Jeddah (Arabia Saudita) este domingo 5 de enero, dedicando los primeros días del año a la puesta a punto final de las cuatro Toyota Hilux con las que competirá en el rally más duro del mundo.

El propósito del shakedown fue confirmar el correcto funcionamiento de las cuatro Hilux y realizar los últimos ajustes en la configuración de la suspensión para garantizar la mejor respuesta posible en el terreno previsto para los primeros kilómetros del Dakar.





Siguiendo el espíritu de TOYOTA GAZOO Racing, la última versión de la Hilux presenta una serie de mejoras en comparación con la que ganó el Rally Dakar 2019 con Nasser Al-Attiyah al mando y Mathieu Baumel como copiloto.





Para prepararse de cara al Dakar 2020, la 42ª edición de la prueba y la primera en Arabia Saudita, el equipo se concentró en la configuración de la suspensión con una serie de pruebas de una semana de duración antes del Rally de Marruecos.

Más allá de la suspensión, todas las Hilux se ajustaron durante 2019 y se probaron y fabricaron varias piezas nuevas para su uso en la edición 2020 del legendario rally.





TOYOTA GAZOO Racing alineará a cuatro grandes duplas de piloto y copiloto en el Dakar 2020, con el ganador del Rally Dakar 2019 Nasser Al-Attiyah y su copiloto Mathieu Baumel buscando defender el título; el incondicional de Toyota Giniel de Villiers, ganador del Rally Dakar en 2009, y su nuevo copiloto, el español Alex Haro; la dupla Bernhard Ten Brinke / Tom Coulsol y el debutante y doble campeón de F1 y de las 24 Horas de Le Mans, además de ganador del Campeonato Mundial de Resistencia —World Endurance Championship (WEC)— con Toyota, Fernando Alonso, que a su lado tendrá al seis veces campeón mundial de cross country y cinco veces ganador del Rally Dakar en moto, Marc Coma.





La edición 2020 del Rally Dakar se disputará únicamente en el Reino de Arabia Saudita, con 12 etapas y una jornada de descanso, el sábado 11, justo a la mitad de la prueba. La competencia comenzará en Jeddah este domingo 5 de enero, con una etapa especial de 319 kilómetros, con pistas rápidas y sinuosas, dunas y terreno rocoso, que concluirá en la ciudad costera de Al Wajh. El día 6 los pilotos afrontarán unos 367 kilómetros de pistas con una navegación complicada por la costa hasta la futura ciudad de Neom.

La etapa 3 es una etapa en bucle de 427 kilómetros, que comenzará y terminará en Neom, cruzando cañones y montañas, donde el Rally Dakar alcanzará su máxima altitud (1.400 metros). Desde Neom, los participantes comenzarán a dirigirse hacia la capital de Arabia Saudita, Riad, el cuarto día, con un especial de 453 kilómetros con arena y grava. El escenario cambiará en la etapa 5 cuando los pilotos se dirigirán hacia Ha'il en una etapa de 353 kilómetros donde enormes formaciones rocosas servirán como valiosos marcadores de navegación. La etapa 6 supondrá otro cambio de escenario, con la arena como protagonista en una especial de 477 kilómetros en Riad, justo antes del día de descanso.

La primera etapa tras el descanso de toda la caravana del Dakar es también la más larga, con unos 546 kilómetros sobre terreno variado, desde Riad a Wadi Al Dawasir, el domingo 12 de enero. La etapa 8 es otra etapa en bucle, 477 kilómetros con inicio y final en Wadi Al Dawasir. Allí los equipos se encontrarán con paisajes montañosos, cañones y piedras negras en contrastante con la fina arena blanca. Otros 410 kilómetros de terreno duro y accidentado llevará a los pilotos a Haradh.





El desierto de Rub 'al Khali, también conocido como “lugar vacío” o “barrio vacío”, uno de los desiertos de arena más grandes del mundo, espera a los participantes del Dakar 2020 en la etapa 10, la etapa maratón, con 534 kilómetros de recorrido hacia Shubaytah. En la penúltima, la número 11, el rally comienza a regresar en dirección a Riad, con los equipos cruzando algunas de las mejores dunas del país y cubriendo 379 kilómetros hasta Haradh.

La etapa final, el 17 de enero hacia Qiddiya, será un desafío de 374 kilómetros.



Glyn Hall, Director de TOYOTA GAZOO Racing South Africa dijo: “Nuestro shakedown fue muy bueno. Los cuatro pilotos de TOYOTA GAZOO Racing estuvieron muy contentos con las Hilux, lo cual es una muy buena noticia para mí. Si los pilotos están contentos, significa que estamos bien preparados para la carrera. Todo se ve bien hasta ahora y estamos entusiasmados con la carrera que se inicia”.

Nasser Al-Attiyah (Hilux Dakar nº 300): “Mi tercera victoria en el Dakar el año pasado fue realmente especial. Dominamos de principio a fin y dar la primera victoria general del Rally Dakar a Toyota fue muy especial. Tuve una excelente temporada 2019 con nueve victorias en 10 carreras. Solo me retiré en Marruecos, pero en realidad fue algo bueno. Experimentamos problemas eléctricos que nos permitieron preparar mejor el coche y anticipar otros problemas para la gran carrera, el Dakar. Estoy listo para este nuevo Dakar y bastante emocionado. Va a ser completamente diferente, pero conozco muy bien el terreno. Participé y gané carreras en 2008 y 2011 en este terreno, así que sé exactamente qué esperar. Las dunas son muy difíciles y totalmente diferentes a las de Sudamérica. Tenemos el mismo tipo de dunas en Qatar y crecí conduciéndolas con mi padre. Solo hay 110 kilómetros entre las dunas de Qatar y las de Arabia Saudita. El terreno me va muy bien. Creo que soy el favorito”.





Giniel de Villiers (Hilux Dakar nº 304): “Crecí en una granja y corrí todo lo que pude. Comencé cuando tenía cuatro años con kartings. A mi padre le encantaba el automovilismo y me pasó su pasión. Empecé mi carrera en carreras de circuito, especialmente en turismos, antes de cambiar a los todoterreno. El último Rally Dakar fue una gran decepción. Golpeamos una roca y nuestras esperanzas de victoria se habían ido al tercer día. El año pasado experimenté muchos altibajos, pero la victoria del Rally de Marruecos realmente aumentó mi confianza tremendamente. Me siento bien con la Hilux. Hemos podido hacer algunas buenas mejoras durante nuestras muchas pruebas. Todo está en su lugar. Me estoy acostumbrando a mi nuevo copiloto, Alex. Pasamos mucho tiempo junto con el equipo TOYOTA GAZOO Racing en Sudáfrica. Sin dudas, es extraño tener a alguien diferente a mi lado, pero a veces el cambio es bueno. El Rally Dakar en Arabia Saudita será nuevo para todos, excepto para nuestro compañero de equipo Yazeed que compite con Overdrive Racing también con una Hilux. La navegación será interesante. Nos encontraremos en lugares completamente aislados, tal como era el Dakar en África. Han pasado más de diez años desde que lo experimentamos. Nuestro objetivo sigue siendo la victoria”.

Bernhard Ten Brinke (Hilux Dakar nº 307): “Recientemente vendí mi negocio, lo que ahora me da más tiempo para hacer las cosas que quiero hacer, como prepararme para el Rally Dakar. He demostrado que soy capaz de obtener un Top 5 y el podio también. Tenemos el mejor coche con la Toyota Hilux y el apoyo de un equipo oficial con TOYOTA GAZOO Racing, y tengo un gran navegador a mi lado como es Tom, además de mi propia condición, que es mejor que nunca. Aunque nunca hay una garantía de éxito, sé que estamos bien preparados. A pesar de cierta mala suerte en los rallys el año pasado, hemos demostrado que somos rápidos”.

Fernando Alonso (Hilux Dakar nº 310): “Estoy compitiendo en mi primer Rally Dakar para ver cómo es esta legendaria carrera; lo que más quiero es terminarla. Sé que será un gran desafío. No creo que haya nada más diferente que el Rally Dakar en comparación con la Fórmula 1. Es un desafío interesante y emocionante que ciertamente parece difícil en el papel, pero quiero asumirlo, llevarme al límite y aprender de la experiencia para convertirme en un piloto más completo. La preparación que hice con TOYOTA GAZOO Racing durante los últimos meses me ha enriquecido tanto como piloto como persona; es una de mis prioridades cuando enfrento este tipo de desafíos, siempre quiero ser mejor al final de cada experiencia”.