Trabajadores bloquean el ingreso a una empresa de Añelo

El 2021 empezó con despidos en Vaca Muerta. Así lo informó el vocero de los trabajadores afectados, Alejandro Martínez. Por ello iniciaron con una medida de fuerza y bloquean el ingreso a la sede que la firma Sacde tiene en Añelo. Permanecerán en las puertas de la compañía hasta tanto los reciban y les garanticen su lugar dentro de la empresa de servicios petroleros.

Martínez aclaró que no se trata de un corte de ruta, sino que sólo restringen el ingreso y egreso al predio ubicado en Añelo: "No sale ni ingresa nadie". Señaló que podría ser una medida a tomar si los trabajadores no son reincorporados hoy a la firma.

El vocero relató que el viernes 1 de enero se les pidió a 13 empleados que firmaran su baja de la empresa. Sin embargo, les prometieron que los volverían a contratar el lunes.

Pero tras firmar la formalidad, ninguno de los trabajadores fue contactado por Sacde para reincorporarse a las tareas, según afirmó Martínez. Por ello decidieron levantar una medida de fuerza hoy por la mañana.

Se asentaron en el portón de acceso a la compañía ubicada sobre la Ruta 7. Allí permanecen más de 20 manifestantes que, con carteles de Uocra, exigen por su continuidad laboral. El representante de los empleados despedidos sostuvo que desde el gremio no les ofrecieron una solución todavía.

La empresa se comprometió a acercarles una propuesta a lo largo del día de hoy, peor todavía no les fue comunicada a los trabajadores.

Martínez explicó que no es la primera vez que la firma utiliza este tipo de maniobras, pues alguno de esos 13 empleados ya había sido despedidos durante la pandemia, ante la paralización de la industria. Con la reactivación del sector volvieron a reincorporarlos, aunque el viernes les informaron una vez más que tenían que darlos de baja.

Los manifestantes quieren conservar sus fuentes de trabajo, por lo que podrían llevar sus reclamos a las calles en caso de no obtener una respuesta positiva por parte de la compañía. "No descartamos endurecer las medidas de fuerza", enfatizó el vocero.