Trabajadores de La Reginense no tienen certeza sobre su futuro laboral

A pocos días del inicio de la próxima temporada de cosecha, los trabajadores temporarios y permanentes de la Cooperativa La Reginense, no tienen aún certezas sobre su futuro laboral, mientras al mismo tiempo esperan el pago de salarios adeudados.

En el caso de los empleados permanentes, reclaman el pago de seis meses de sueldos, mientras que los temporarios, esperan el pago de porcentajes adeudados en concepto de productividad y obra social.

El reclamo de los trabajadores volvió a hacerse visible en las últimos días, a partir la conformación de un nuevo consejo de administración de socios de la Cooperativa La Reginense, que desde setiembre de 2019 se encuentra bajo una intervención judicial.

La medida cautelar se estima que se levantará en diciembre, aunque no existen certezas, dado que hubo un pedido de impugnación a la asamblea que se desarrolló semanas atrás en forma presencial, sin la posibilidad de participación virtual de socios que forman parte de grupos de riesgo por su edad, y por el incumplimiento de normativas respecto a la prohibición de realización de reuniones sociales en recintos cerrados.

“Hasta el momento se mantiene la intervención, y los integrantes del nuevo consejo de administración de la cooperativa, nunca convocaron a los trabajadores para saber cuáles son los planes y cómo se va a resolver el tema salarial”, indicó uno de los trabajadores temporarios de La Reginense, como vocero del grupo.

Detalló que en el caso de los trabajadores permanentes, que cumplen funciones tanto en el sector de bodega como en la planta de empaque, se les adeudan seis meses de salarios. “No solo está esta situación de deuda, sino que hace más de 15 días se les dijo que debían quedarse en la casa porque no había cobertura de seguro y que en diez días volverían. Ya pasó el plazo y lo que se encontraron es que cambiaron los candados de las puertas e incluso los serenos deben cumplir sus funciones en la parte exterior”, apuntó.

Por otra parte, en cuanto a los trabajadores temporarios, durante el segundo semestre de este año hubo un acuerdo y el gobierno provincial, a través de Desarrollo Social, pagó los salarios adeudados de la temporada de empaque. Sin embargo, no se realizó una liquidación total, y aún se está adeudando parte de los montos acordados por productividad. “Nadie se quiere hacer responsable de lo que aún falta pagar”, agregaron los trabajadores que mantienen el reclamo por los montos adeudados.

No obstante, la mayor preocupación pasa por el futuro laboral, ya que no existen certezas sobre una nueva convocatoria. “Según los trascendidos quieren que los trabajadores nos conformemos en cooperativa para ofrecer nuestros servicios; pero son solo eso trascendidos. Hasta ahora, ni la justicia que dispuso la intervención, ni el nuevo consejo de administración nos convocó. Lo cierto es que por ejemplo, será casi imposible que se elabore sidra porque no se molió ni un bins de manzana, y en el caso de que se compre caldo a otra empresa, solo se garantizaría una semana de trabajo para el personal de bodega; y en cuanto al empaque también hay muchas dudas sobre una posible convocatoria”, señalaron finalmente.