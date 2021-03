Trabajo de Nación intervino en la crisis de Salud de Neuquén y convocó a Provincia

La delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a una mediación entre los trabajadores autoconvocados de Salud, los sindicatos y el Gobierno provincial. Además, la responsable del organismo, Asunción Miras Trabalón, consideró arbitrarias las sanciones que ordenó el Ministerio de Salud de Neuquén contra quienes se sumen a las medidas de fuerza.

Mientras los autoconvocados cortaban las rutas de Vaca Muerta, Miras Trabalón se presentó esta mañana en el hospital más importante de la provincia, el Castro Rendón, por una presentación de los trabajadores denunciando persecuciones por realizar medidas de fuerza. Luego de reunirse con ellos, informó que tuvo un encuentro con el director, Adrián Lammel, a quien le consultó por las sanciones, aunque sin demasiada suerte: "fue una respuesta muy confusa".

Según la delegada, Lammel no pudo explicar por qué generó un informe de ausencias injustificadas de quienes adhirieron a los días de paro. Además, Miras Trabalón aseguró que los trabajadores realizan un "ejercicio de huelga legal".

La funcionaria remarcó que, en líneas generales, los autoconvocados están amparados por el artículo 39 de la Constitución provincial. El mismo establece que "se reconoce el derecho a la huelga como medio de defensa de los derechos de los trabajadores y de las garantías sociales. Los trabajadores no podrán ser perseguidos ni arrestados por sus actividades sindicales, las que serán reguladas por el fuero laboral a legislar".

Además, aclaró que, en este caso, los trabajadores tienen el aval sindical porque, el primero de marzo, ATE declaró “asamblea permanente, paro sorpresivo y quite de colaboración”, a lo que se sumó la CTA. Anteriormente, uno de los voceros de los autoconvocados, Marcos Campos, explicó que ATE nacional los apoyaba. Este grupo se formó por el rechazo al acuerdo que firmó la seccional neuquina, que dirige Carlos Quintriqueo y es opositora a la línea de conducción nacional.

Otro punto que cuestionó Miras Trabalón fue el encuadre de la circular firmada por el subsecretario de Salud, Alejandro Ramella, al que calificó de "una barbaridad jurídica, prohíben el derecho a huelga y a expresión". La funcionaria se refirió especialmente al párrafo en el que se indica que los trabajadores serán sancionados porque, como ya hubo un acuerdo salarial y los sindicatos firmados no anunciaron ninguna medida de fuerza, se trata de una situación irregular. "No puede el empleador decir cuándo está mal o cuándo está bien la huelga, no puede calificar la decisión del paro, quién determina la ilegalidad es la Justicia", recalcó.

Al finalizar el recorrido y con este panorama, Miras Trabalón convocó a una mediación, que se realizaría mañana a la tarde, a Ramella, a los trabajadores y a los sindicatos involucrados.

A un mes del inicio del conflicto, sectores de la oposición se están sumando al pedido de una mesa de diálogo con los sectores disidentes de Salud, que incluye al Sindicato de Profesionales (Siprosapune) y al de Enfermería (SEN). Ayer lo hizo el bloque de diputados provinciales del Frente de Todos, con una nota enviada al gobernador, Omar Gutiérrez. El sindicato docente ATEN también se sumó al pedido y consideró que es "imperioso" que se atienda a "quienes están en la primera línea de atención en esta crisis sanitaria".

Organismos de Derechos Humanos manifestaron su solidaridad y cuestionaron las sanciones: "la respuesta a sus reclamos no puede ser el ataque y cercenamiento a derechos democráticos y laborales elementales". La nota fue firmada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, la Corriente Militante por los Derechos Humanos-Co Mi DDHH-, Zainuco, APDH, CeProDH y el Grupo por la memoria y el compromiso con las Madres y los 30.000.

Las acciones de los autoconvocados continuarán mañana, con su presentación a las 10 en la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales, en la Legislatura. El miércoles habrá actividades en los centros de salud y una asamblea para decidir si se realizan cortes durante el inicio de Semana Santa, el jueves.

Además, Siprosapune mañana hará paro y marchará, a las 11, a la Casa de Gobierno.