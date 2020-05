Transporte: Gennuso insiste con un reclamo del interior del país por los subsidios

“El transporte se encuentra en estado terminal y más aún con esta pandemia porque no hay gente para transportar”. De esta manera, el intendente Gustavo Gennuso se refirió a la reunión que mantuvo con otros intendentes de del país a fin de pedir auxilio al gobierno nacional en relación a los subsidios.

“Ahora en Bariloche deberíamos restablecer las frecuencias porque se abre la economía pero es imposible. Con tan poco pasajeros es imposible sostener el sistema”, reconoció Gennuso en su programa semanal de radio.

“El problema no es solo de Bariloche”, dijo en diálogo con el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, que también participó de las reuniones con otros intendentes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transporte Automotor (Fatap).

El jefe comunal cordobés recalcó que no se trata de “una discusión local”. “El pasaje en el interior supera los 30 pesos promedio en todos los lugares. No es que los intendentes no sabemos gestionar y AMBA (Capital Federal y provincia de Buenos Aires) sí. El tema es que cuando se reparten los subsidios, reparten mucho más en AMBA que en el interior”, esgrimió.

Puso como ejemplo el año anterior: “de cada 10 pesos, 9 van a AMBA y 1 al interior. De esta forma, es imposible sostener el servicio”.

Llaryora argumentó que por esta razón, las tarifas superan los 30 pesos. “Se empieza a convertir en algo no público. El problema lo tenemos todos en el interior. Si no conseguimos los mismos subsidios de AMBA no vamos a poder bajar la tarifa y mejorar el servicio”, planteó y recordó que Córdoba lleva 20 días de paro de transporte.

Gennuso y Llaryora concordaron que si bien “no está en nuestra manos la posibilidad de cambiarlo, sí está la posibilidad de defender al interior y lograr una alternativa. Hoy el tema ya está en la agenda”.

“La idea es sentarse y hacer un plan integral nacional para que todos puedan usar el colectivo. Mirá lo que ha perdido Argentina. Hay salud pública, educación pública. Pero el transporte no es público”, aseguró el intendente cordobés.