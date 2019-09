Un barilochense de 64 años ganó el sudamericano de fisicoculturismo

Con 64 años, Darío Loncon obtuvo el título sudamericano de fisicoculturismo en el barrio de Palermo en Buenos Aires. Días atrás, el barilochense también se impuso en el campeonato local.

En 2006, Loncón consiguió el título de subcampeón en Curitiba, Brasil, pero en la categoría 50 años. “En esta oportunidad, me tocó competir en la categoría 60. Participaron cuatro países pero en mi categoría, era el único. Es una categoría muy codiciada. Hay que reconocer que estamos bien a pesar de los 64”, dijo optimista Loncón.

Con dos hijos y dos nietos, Loncón entrena todos los días. La rutina deportiva arranca a las 8, luego trabaja en construcción hasta las 20.30 cuando abandona la obra para regresar al gimnasio Las Terrazas durante una hora y media más.

“Vengo de chico con esta pasión. A los 13, me armé una barra con dos leches Nido en cada lado con hormigón adentro. Miraba mucha revista. Pero en esa época no había gimnasio. A los 44, me anoté en un gimnasio, me enseñaron a posar y mi hijo me anotó en un torneo. 'Vos le ganás a todos´, me dijo. Anduvimos por todos lados”, reconoció el hombre.

Dijo ser amante del “buen cuerpo, del entrenamiento constante y comer sano”. “Dejás las harinas. Lo hice costumbre. Y mis dos hijos siguieron mi camino. De hecho, me entrena mi hijo que además es profesor de crossfit”, indicó.

“Mucha gente de mi edad no llega bien, en forma. Pero la genética me ayuda y encima trabajo en construcción. Llega el verano. La gente te mira y te pregunta cómo hacés”, agregó.