El campeón arrancó con todo: Belgrano derrotó 2-1 a Central en el inicio del torneo Clausura

El Pirata se impuso con goles de Nicolás Fernández y González Metilli.

Belgrano derrotó 2-1 a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra en Barrio Alberdi, en un encuentro por la primera fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 correspondiente a la Zona B. El último campeón del certamen sigue de racha y comenzó su defensa del título con una alegría delante de su gente.

Nicolás Uvita Fernández abrió la cuenta para el Pirata y Julián Fernández estableció la paridad para Rosario Central. A poco del cierre, González Metilli volvió a poner nuevamente arriba en el marcador al equipo de Ricardo Zielinski.

En el comienzo el conjunto local fue más y antes de los diez minutos pudo abrir el marcador con disparos al arco como el de Lucas Zelarayán que tuvo destino de arco, pero se desvió en un rival.

Luego, a los 20 minutos, en una buena acción colectivo llegó el Celeste con un remate de Franco Vázquez que fue rechazado por Jeremías Ledesma.

La jugada la había iniciado el capitán Zelarayán que la dejo pasar entre sus piernas para que el Mudo Vázquez saque un remate que se metía y Ledesma alcanzó a desviar.

Los goles del triunfo del campeón Belgrano ante Rosario Central

Sobre la media hora el Canalla tuvo una posibilidad con un tanto de Julián Fernández que fue anulado por posición adelantada y se comprobó en el trazado de líneas. A partir de una buena circulación del balón, el Pirata llegó con peligro y a los 35 pudo abrir el marcador.

¡Cómo juega el campeón! Fenomenal golazo de Uvita Fernández para el 1 a 0. pic.twitter.com/xGXMyEuiL0 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 23, 2026

Zelarayán hizo un cambio de frente de izquierda a derecha, Emiliano Rigoni la bajó de primera y se la dio a Nicolás Fernández que hizo una pared con el Mudo Vázquez y la bajó hacia el medio para Uvita Fernández que anticipó al defensor y anotó el 1-0.

En el complemento Central reaccionó y jugó en el campo rival. Tuvo llegadas y avisó con un remate de Pizarro que Vicentini mandó al tiro de esquina. En el último cuarto de hora, Gastón Ávila ganó de cabeza en un córner y Julián Fernández la desvió para el 1-1 del Canalla.

¡¡FIDEO DI MARÍA TENÍA RAZÓN EN SU RECLAMO!! Luego del cabezazo del Gato Ávila, Julián Fernández estaba habilitado por Rigoni y, después de la revisión del VAR, Rosario Central terminó festejando el 1-1 ante Belgrano en Córdoba. pic.twitter.com/yc4sdPuVDv — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

El grito se hizo esperar por la intervención del VAR por una supuesta posición adelantada que no fue ya que Rigoni habilitó al delantero.

🚨 LO GANA SOBRE EL FINAL



🏴‍☠️ Francisco González Metilli se animó desde afuera y puso el 2 a 1 para #Belgrano ante Rosario Central en el Julio César Villagra.

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En el final, Belgrano fue por el segundo y lo concretó con un remarte desde afuera de Francisco González Metilli para el 2-1 definitivo.

Por su parte, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento al vencerlo por 3 a 2 en Junín.