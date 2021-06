Un derrame de petróleo afectó una amplia superficie en Río Negro

Un derrame de crudo, en el yacimiento La Barda Baja, que opera Tecpetrol en Río Negro cerca de Catriel, afectó 1.800 metros cuadrados de superficie. Entra dentro de la categoría de "incidente mayor", pero desde la secretaría de Ambiente provincial indicaron que la densidad fue baja por lo que el saneamiento finalizará en el corto plazo. Resta saber cuál fue el origen del incidente.



Nicolás Jurgeit, delegado de la región Alto Valle de la cartera de Ambiente, precisó que fueron ocho metros cúbicos de petróleo los que se derramaron. Desde los cinco metros ya se toma como incidente mayor. Representa el líquido que puede caber en una pileta de dos metros por cuatro y con un metro de profundidad, o lo que un camión cisterna transporta aproximadamente.

La operadora dio aviso al gobierno y se dispuso de un plan remediación, una obligación por ley que tienen las empresas que además deben presentar una declaración jurada.

"La operadora está saneando el incidente, todavía están trabajando pero ya contamos con toda la información de lo sucedido", contó Jurgeit. Tecpetrol tiene 15 días para finalizar el trabajo de remediación, pero desde Ambiente estiman que finalizará antes. El porcentaje de agua en líquido derramado es del 85%.

Desde Tecpetrol se informó que "el sábado por la noche en el yacimiento Agua Salada de la provincia de Rio Negro, se detectó la rotura de un oleoducto en la batería 3 lo que produjo un derrame de 8 metros cúbicos aproximadamente de petróleo y agua, el cual se encuentra totalmente controlado. La empresa dio aviso a las autoridades de aplicación y dispuso todos los recursos necesarios para realizar las reparaciones con el fin de controlar la situación de manera inmediata".

Y agregaron que "actualmente se trabaja en terreno realizando el saneado del sector afectado. Dicho plan de saneamiento es ejecutado por una empresa especialista en contingencias de este tipo y fue presentado y acordado con las autoridades de aplicación, con las cuales se mantiene contacto permanente".

Por su parte Jurgeit señaló que "lo que resta es terminar la investigación de la causa del incidente, sabemos que se rompió un caño, que ya fue reparado, pero falta saber que pasó; si es necesario un cambio de caño o una reparación".



El funcionario detalló que por ley se trata de un incidente mayor, lo que no significa que sea de extrema gravedad. "Hemos tenido incidentes más grandes con menos daños e incidentes más pequeños con mayor daño. Alrededor del 70 por ciento de la superficie fue afectada por un spry. Si bien fue mucha superficie, el volumen distribuido es poco. Con una limpieza superficial y una poda en la vegetación es suficiente. Luego se hace un seguimiento", explicó.



El delegado regional dijo que el mayor inconveniente es por el cause natural que tomó el derrame ya que ocupó un estrecho margen pero muy extenso. "Fue alrededor de un metro de ancho y tomó un cause de unos 700 metros. Esa es la mayor complejidad porque el saneamiento es manual. Por eso están trabajando las cuadrillas dentro del cause retirando el suelo, colocando material absorbente y algunos productos orgánicos".



El hecho también fue alertado por la comunidad mapucce Newen Kurruf y solicitaron un informe a la secretaría de Ambiente. Legisladores de la oposición también exigieron que el Estado provincial bride toda la información sobre el incidente ambiental.